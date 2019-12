Deutsche Medien versinken weiter im Kampagnenjournalismus. Das ZDF glänzt durch grob einseitige Auswahl seiner Interviewpartner. (nachdenkseiten.de)

Das Neueste dazu gestern im ZDF: In Berlin Direkt und im ZDF Heutejournal gibt es einseitige Polemik gegen die heute stattfindenden Verhandlungen im sogenannten Normandie-Format über die Entwicklung in der Ost-Ukraine. Und das übliche: immer gegen Russland. Offenbar gibt‘s beim ZDF eine Liste von Interviewpartnern, die den Atlantikern und ihrer Lobby nahestehen und auf die entsprechenden Fragen die erwarteten Antworten geben. Albrecht Müller.



Berlin direkt wartete am 8. Dezember mit folgenden Themen auf: 1.) Was will die SPD? 2.) Neue SPD-Chefs rechnen mit GroKo-Fortbestand, 3.) Union von SPD zunehmend genervt, 4.) Mord an Georgier und die diplomatischen Folgen.

weiterlesen hier:

