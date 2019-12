Ziel… Iran !? 74.000 US-Truppen im Nahen Osten und in Eurasien (globalresearch.ca)

https://www.globalresearch.ca/target-iran-74000-u-s-troops-in-the-middle-east/5697075

Im Juni dieses Jahres haben wir untersucht, warum die USA den Iran nach den Spannungen in der Region nicht angreifen werden . Ein halbes Jahr später, kurz vor dem Ende des Jahres 2020, haben die Vereinigten Staaten den Iran noch nicht militärisch angegriffen. Doch Verteidigungsminister Esper drohte nur 14.000 mehr US – Söldner [1] Truppen in den Nahen Osten einzusetzen. Untersuchen wir also noch einmal die aktuellen Absichten der USA und Israels in Bezug auf den Iran, indem wir einzelne taktische Elemente betrachten, die zu einem strategischen Gesamtbild beitragen können.

Ein typisches Beispiel ist al Tanf im Südosten Syriens nahe der jordanischen und irakischen Grenze. Die USA setzen al Tanf illegal in ihrem Anspruch durch, das Wiederaufleben des „Kalifats“ zu verhindern – eines ISIS- Konstrukts, das indirekt von den USA durch Stellvertreter geschaffen wurde – und die Wahrheit stellt sich ganz anders dar.

US-Aussenminister Pompeo erklärt ,

„Wir beobachten die Region, die einst von diesem betrügerischen Kalifat eingenommen wurde, wie ein Falke. Aus diesem Grund behalten wir unsere verbleibende Präsenz in Tanf in Südsyrien und unsere Fähigkeit, Flugoperationen durchzuführen. “ Das stimmt aber nicht.

Israels Minitserpräsident Netanjahu gibt den wahren Grund für die US-Besetzung von al Tanf an:

„Wir haben das Glück, dass US-Präsident Trump eine konsequente Politik des Drucks gegen den Iran betrieben hat. Der Iran verstärkt seine Aggressionen, wie wir sie heute noch in der Region erleben. Sie versuchen, vom Iran selbst, vom Irak, von Syrien, vom Libanon, vom Gazastreifen und vom Jemen Gründe gegen uns und die Region zu haben, und wir setzen uns aktiv gegen diese Aggression ein. “

Die Ironie ist so offensichtlich wie die Falschheit von Pompeos Behauptung. Die Wahrheit ist, dass die Vereinigten Staaten hier gegen den Iran sind – nicht gegen ISIS. Besonders ironisch, seit der Iran gezwungen war, gegen das ISIS-Monster zu kämpfen, das die USA in Syrien und im Irak geschaffen hatten.

So gibt Netanyahu den wahren Zweck der Anwesenheit von US-Truppen in al Tanf zu: zu verhindern, dass der Iran die Anbar-Region hält, die der Iran nach der Zerstörung durch die Vereinigten Staaten und seinem dortigen ISIS-Stellvertreter geräumt hat.

Obwohl der von den USA und Israel angeführte Versuch, das Regime in Syrien zu stürzen, bis 2016 gescheitert ist, bleibt die lange verspätete Entscheidung der USA, US-Truppen aus dem Nordostkorridor zu entfernen, ein Rätsel. Es gibt eine Reihe von Theorien über den Rückzug, höchstwahrscheinlich die Zusammenarbeit der USA auf Ersuchen des türkichen Präsidenten Erdogan. Das von Washington-Experten vorgesehene Blutbad im Nordosten ist jedoch nicht eingetreten, und die Situation ist dort nach dem Waffenstillstand relativ stabil geblieben.

Und jetzt das seltsame Zusammentreffen neuer Unruhen im Irak – hauptsächlich aus Sadr City, wo die überraschende Wendung der US-Schraube die Wendung von Muqtada al-Sadr für Saudi, die CIA der Vereinigten Staaten und für Israel im Irak war.

Die Spaltung scheint seit 2009 stattgefunden zu haben, als die Mahdi-Armee im Irak militärisch besiegt wurde. Bewaffnete Milizen wie Asaib Ahl al-Haq, die maßgeblich zur Bekämpfung des IS in Anbar beitrugen und sich mit dem Iran verbündeten , kämpften zeitweise offen gegen Sadrs Männer. Das Ergebnis war, dass al Sadr vom Iran zwangsweise vertrieben wurde und es scheint, dass Sadr sich dafür entschied, seine eigene Haut, anstatt seiner Ehre zu bewahren. Laut einem Experten war Sadr „zu vermieten“.

Nach seinem Besuch beim saudischen Kronprinzen bin Salman im Sommer 2017 erfand sich der einflussreiche al Sadr als Freund der irakischen Kurden und des saudischen Taschenbuchs neu, was er bewies, als er kürzlich seine Truppen dazu aufrief, gegen das „korrupte Regime“ in der Hauptstadt zu protestieren.

Nachdem er die Unruhen angestiftet hatte, forderte al Sadr ein Ende der Unruhen , indem er Ministerpräsident Abdul Mahdi als Oberhaupt der korrupten irakischen Regierung entfernte. Al Sadrs Umzug und die Abreise von al Mahdi ist eine Mission für die USA, die verlangen, dass die gescheiterten Staaten, die sie schaffen, weiterhin gescheiterte Staaten bleiben.

Ein erfolgreicher Irak ist für die USA nicht akzeptabel, da die Vorliebe für einen gescheiterten Staat im Irak auch Israels Ziel ist, da Israel seit langem Krieg gegen den Irak führt, genau so lange wie es Krieg gegen Syrien führt.

Neben dem von den USA inspirierten Chaos im Irak hat der Rückzug der USA aus Nordost-Syrien – erzwungen von ihrem NATO-Verbündeten Türkei – die irakische Anbar und die irakische Kurdenflanke der russischen und syrischen Zusammenarbeit ausgesetzt und möglicherweise drei geheime israelische Geheimbasen gefährdet, die von dort aus operieren Erbil und die Absicht des US-Militärs, eine verdeckte Präsenz im Irak aufrechtzuerhalten.

US-Truppen werden in den… Irak entsandt?

Ca. 14.000 weitere Truppen werden die Gesamtzahl der USA im Nahen Osten und in Eurasien auf ca. 74.000 erhöhen . Nicht ganz so verdeckt und ohne Zweifel an der Neuausrichtung der US-Staatspolitik interessiert, gaben die Vereinigten Staaten am 5. Dezember ihr wahres Ziel im Nahen Osten bekannt, den Iran zu konfrontieren.

Das Ziel des US-Bundesstaates ist es nicht, die Region zu stabilisieren, den IS zu bekämpfen oder sogar das Interesse der USA zu schützen. Es scheint, dass die Bedrohung durch den IS verschwunden ist und der „neue“ Feind der Iran ist … auch wenn die Vereinigten Staaten (wie Israel) seit 1979 in irgendeiner Form Krieg gegen den Iran geführt haben. Interessanterweise wird in Artikeln über den geplanten Truppeneinsatz nicht darüber spekuliert, wohi die Truppen verlegt werden könnten

Erbil in der Region Kurdistan im Irak ist die logische Wahl, da sich die irakische Regierung in einem Zustand des Chaos befindet und einem Zustrom neuer US-Truppen dort nicht widersetzen kann. Die Entsendung von Truppen in die kurdische Region wird jedoch nur den wahren Ehrgeiz der USA unterstreichen, den Iran von der Landkarte zu tilgen, und möglicherweise Reaktionen in Anbar hervorrufen.

Aber zuerst muss man sich überlegen, woher der Vorstoß für mehr Truppen im Nahen Osten kommt. Geht der Vorstoss von US-Präsident Trump aus? Möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Also … die Mehrheit der Bevölkerung der Vereinigten Staaten möchte den Iran angreifen? Nein. Und selbst Macron hat angeboten , zwischen den USA und dem Iran zu vermitteln, Macron hat sich jedoch beim NATO-Treffen am 3. Dezember deutlich zurückgehalten. Also, wer oder wen drängt auf einen Krieg mit dem Iran?

Das jüngste NATO-Debakel sah eher nach einer Ausstrahlung von Days of Our Lives als nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs aus und bot interessante Einblicke. Netanjahu, ein nebulöser und mutmaßlicher Führer Israels, wollte sich offenbar unbedingt mit Herrn Pompeo auf dem NATO-Treffen am 3. Dezember treffen. Aber ohne Erfolg .

Laut einer Quelle gibt es zahlreiche Gerüchte über Netanjahus Diskussionsthema, sei es die Annexion des Westjordanlandes und des Jordantals oder ein „geheimer Plan“, um die USA dazu zu bringen, den Iran im Namen Israels zu konfrontieren. Dass ein solcher Plan, den Iran im Irak militärisch zu bekämpfen, mit Espers Ankündigung übereinstimmen würde, mehr US-Truppen in den Nahen Osten zu schicken, verleiht dem Bericht Glaubwürdigkeit. Die Tatsache, dass Netanyahu darauf bestanden hat, sich persönlich mit diesen Führern zu treffen, lässt den Gedanken aufkommen, dass das Spiel im Gange ist – zumindest was Israels Militaristen betrifft.

Iran Proteste

Die Proteste im Iran – basierend auf dem „eigenen Ziel“ des Iran, die Benzin- und Kraftstoffpreise zu erhöhen – bestätigen auch die Theorie, dass Israel und die Eliten jetzt glauben, es sei an der Zeit, den Iran zu schlagen.

Aber wie in Hongkong kann auch die USA den geplanten Staatsstreich nicht vollziehen, egal wie tief der Deep State reicht. ob in Syrien, Libyen, Venezuela, Iran, Jemen oder im Hinblick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt.

Jetzt erscheinen die Vereinigten Staaten im Nahen Osten fast so gedemütigt wie am Ende des Vietnamkrieges. Der US-Staat braucht dringend einen „Sieg“ im Nahen Osten, um sein Gesicht zu bewahren, und die Stimmen des US-Staates, die einen Angriff fordern – wie die Israels – sind lauter als je zuvor. Unterdessen scheinen die Unruhen im Iran schwächer zu werden.

Abschließende Bemerkungen

Das Obige soll Aufschluss über eine äußerst komplexe Collage von Themen geben, die sich insbesondere im Irak und im Iran entwickelt und hier durch das Prisma der US-israelischen Achse betrachtet wird.

Washington ist überzeugt, dass es auf seine Rolle und nur auf seine Rolle als Hegemon ankommt, alles andere auf der Welt ist verdammt. Israel ist auch frustriert, dass seinem Wunsch, den Iran vom Westen zerstört zu sehen, nicht entsprochen wurde. Diese Deep-State-Ziele mögen derzeit unerreichbar erscheinen, aber die wahrgenommene Bedrohung für den Iran ist jetzt größer als im Juni und möglicherweise größer als je zuvor, sei es von innen oder von außen.

Interessanterweise ist diese Woche möglicherweise die erste Woche, in der das EU- Sperrgesetz eine Chance erhält und tatsächlich eine INSTEX-Transaktion stattfindet. Dass INSTEX tatsächlich funktionsfähig wird und eine Herausforderung für die globale Hegemonie darstellt, hat Bloomberg und das US-Finanzministerium sicherlich empört .

Währenddessen schlagen die Hedgefonds-Manager, die den Westen massgelich in der Tasche haben und beeinflussen, immer lauter die Trommeln für den Krieg, Der einzige, der anscheinend nicht zuhört, ist Donald Trump. Mit Amtsenthebung, Ukrainegate, Russiagate und jeder anderen Art von Tor haben die Machthaber des Planeten jedoch klargestellt, dass sie nicht nur den Iran vernichten wollen, sondern die evolutionäre Uhr der Zivilisation ungeachtet des Willens des Volkes oder sogar rückwärts drehen rationaler Gedanke.

*

Steve Brown ist der Autor von „Iraq: the Road to War“ (Sourcewatch), dem Herausgeber von „Bush Administration War Crimes in Iraq“ (Sourcewatch), „Trump’s Limited Hangout“ und „Federal Reserve: Auslagerung des Währungssystems an den Money Trust“ Oligarchen seit 1913 “; Steve ist ein Antikriegsaktivist, ein veröffentlichter Wissenschaftler über das US-Währungssystem und hat als Gastautor für The Duran, Fort Russ News, den Herland Report, den Lew Rockwell Report, das Ron Paul Institute und Strategika51 mitgewirkt.

Hinweis

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist das Ron Paul-Institut für Frieden und Wohlstand

