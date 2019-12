Pentagon rückt Russland in den Fokus – US-Soldaten von russischer Bedrohung nicht überzeugt (Video) – RT Deutsch

Trotz der volatilen Lage im Nahen Osten will das US-Militär seinen Fokus nun auf Russland und China richten. Das erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Wochenende. Überraschend ist das nicht, wird Russland doch schon seit Jahren als Bedrohung kultiviert.

Überraschend ist hingegen, dass trotz der jahrelangen Dämonisierung Russlands fast die Hälfte der US-Soldatenfamilien laut einer aktuellen Umfrage Moskau nicht als Feind betrachten, sondern als Verbündeten.

Siehe Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/95612-pentagon-nimmt-russland-in-fokus/

