Israel droht Iran mit Präventivschlag und „eigenem Vietnam in Syrien“ (RT Deutsch)

Der israelische Verteidigungsminister Naftali Bennett hat erklärt, dass Syrien zum Vietnam Irans werden wird. Er verkündete: „Wir müssen von der Eindämmung zum Angriff übergehen“. Kurz zuvor hatte der israelische Außenminister bereits mit einem Präventivschlag gedroht.

Israel, das fast täglich in Syrien eindringt und das vom Krieg verwüstete Land unter dem Vorwand, dort gegen „iranische Stellungen“ vorzugehen, mit Raketen befeuert, hat den Iran davor gewarnt, „einen Feuerring“ um Israel herum zu errichten. Tel Aviv drohte mit Vergeltungsmaßnahmen für den Fall, dass Teheran diese Warnungen ignorieren sollte.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/95581-israel-droht-iran-mit-praventivschlag/

