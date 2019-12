Macrons Rentenreform – Rien ne va plus – Zu den Hintergründen der Streik- und Protestbewegung in Frankreich Von Peter Wahl (Makroskop)

Makroskop 6.12.2019

Seit 5. Dezember erlebt Frankreich die größte Streik- und Protestwelle seit einem Vierteljahrhundert. Nachdem die Bewegung der Gilets Jaunes (Gelbwesten), die vor einem Jahr das Land monatelang in Atem gehalten und Macron und seine Regierung erschütterten, gehen die sozialen Auseinandersetzungen jetzt in eine neue Runde.

Zu deren Merkmalen gehört, dass es jetzt zu der „convergence des luttes“, zur Bündelung der verschiedenen Protestbewegungen kommt.

weiterlesen hier:

https://makroskop.eu/2019/12/rien-ne-va-plus-zu-den-hintergruenden-der-streik-und-protestbewegung-in-frankreich/

