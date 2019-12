Experten beklagen „Massaker“ in Bolivien und fordern Untersuchung (amerika21)

Menschenrechtskommission spricht von Massentötungen während Protesten nach Sturz von Evo Morales. Indiz für Differenzen in OAS.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/12/235162/iachr-bolivien-massaker-gewalt-putsch-evo-morales

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge