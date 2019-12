„Linke“ Unterstützung für Aufstand in Hongkong, wo inzwischen sogar ukrainische Rechtsextreme mitmischen? / Bericht zu den „aktuellen Kämpfen“ gegen den „zunehmenden Einfluss des rechten, autoritären Regimes der Kommunistischen Partei Chinas“.

Ein Augenzeugenbericht (mit Videos und Fotos) von Ralf Ruckus

Am 18. November 2019 kam es in Hongkong zu stundenlangen Straßenschlachten zwischen der Polizei und mehreren Tausend Protestierenden. Dies ist der letzte Höhepunkt einer Aufstandsbewegung, die vor sechs Monaten entstand.

Sie richtet sich gegen den zunehmenden Einfluss des rechten, autoritären Regimes der Kommunistischen Partei Chinas in der Stadt sowie die örtliche Regierung und Polizei und fordert eine Demokratisierung Hongkongs. Ein großer Teil der Bevölkerung der Stadt unterstützt die Bewegung und auch den „schwarzen Block“ der Jugendlichen, der sich mit Molotowcocktails gegen die Angriffe der Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen zu Wehr setzt.

Ralf Ruckus wird über den Aufstand, die Zusammensetzung, die Organisierungs- und Kampfformen sowie die Grenzen und Widersprüche der Bewegung berichten.

Veranstaltet durch: Buchladen Schwarze Risse

Freitag 6.12.

20:00 Uhr

Protete in Hongkong – Unterstützer sind ukrainische Neonazis, US-amerikanische Rechte, faschistisch-antikommunistische Internationale. https://www.jungewelt.de/artikel/368158.landsknechte-des-tages-ukrainische-neonazis.html

Hongkong: Bei neuen Massenprotesten verstärkt Forderungen nach Unterstützung durch die USA – Benzinbomben gegen Polizeistation, Geschäfte u. U-Bahnstationen verwüstet

https://www.jungewelt.de/artikel/365157.hongkong-proteste-ruf-nach-den-usa.html

Maidan-Tourismus? Ukrainische Nazis posieren für Bilder in Hongkong

https://deutsch.rt.com/international/95336-maidan-tourismus-ukrainische-nazis-posieren-fuer-bilder-in-hongkong/

mehr Infos:

https://cooptv.wordpress.com/?s=hongkong

