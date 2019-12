Die Gruppe soll zunächst aus 60 Polizisten bestehen und „kriminelle und subversive Aktivitäten von Ausländern abwehren und neutralisieren, die den Frieden im Land stören“.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/12/235118/bolivien-polizei-geheimdienst-repression

