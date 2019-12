Montag, 16. 12 – Treffen Berliner AG zur Planung von Aktivitäten zu NATO-Grossmanöver DEFENDER

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

wie die meisten von Euch bereits wissen, plant die NATO ein Großmanöver unter dem irreführenden Namen Defender.

Handlungsraum sind die Grenzbereiche zu Russland, angefangen bei den baltischen Staaten, über Polen, die Ukraine bis hin zu Georgien.

Der dafür vorgesehen Zeitplan, 27. April bis 22. Mai 2020, erlaubt den Verdacht, dass er nicht zufällig gewählt wurde. Es sind genau die Wochen, in denen vor allem im Osten Europas an den Sieg über den Faschismus erinnert wird. Eine Zeit in der die Schrecken des Krieges in jedem Jahr von Neuem present sind.

Es sind bundesweit Aktivitäten geplant. Eine bundesweite Beratung soll am 25. 1. 2020 stattfinden.

Für die Planung von Aktivitäten in unserer Stadt vor und während des Manövers laden wir alle, die sich gegen diese nicht ungefährliche Provokation engagieren wollen zum

Montag, den 16. 12. um 19 Uhr

in das Stadtteilzentrum Crellestr. 38

ein.

Seid solidarisch gegrüßt

Laura v. Wimmersperg

