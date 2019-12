Die Rolle Uigurischer „Dschihadisten“ im Syrienkrieg (2016)

THE LEVANT NEWS EXCLUSIVE – Von Dr. Haytham Mouzahem * –

Am 21. April 2016 besuchte Chinas Sonderbeauftragter für die Syrienkrise Chai Cho Yan Damaskus und traf sich mit dem syrischen Außenminister Walid al-Moallem und dem Leiter der syrischen Regierungsdelegation zu den Genfer Gesprächen, Bashar al-Jaafari.

Al-Jaafari , dass „die Anwesenheit von Terroristen Uiguren in den Reihen der ISIS und al-Nusra Vorderseite bildet einen gemeinsamen Nenner zwischen Syrien und China im Hinblick auf die Notwendigkeit , den weltweiten Terrorismus zu bekämpfen.“ , Erklärte

seinerseits, der chinesische Gesandte betonte die Wichtigkeit der Koordinierung der Folgemaßnahmen, insbesondere im Bereich der Terrorismusbekämpfung, unter Hinweis auf die Rolle der syrischen Regierung und ihre Zusammenarbeit in Bezug auf die uigurischen Terroristen, die zu den terroristischen Gruppen in Syrien gehören.

Es ist erwähnenswert, dass dieser Gesandte Ende März bis März 2016 in diese Position berufen wurde.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Anwesenheit der uigurischen „Dschihadisten“ in Syrien die chinesische Regierung beunruhigt und der erste Grund ist, der sie dazu veranlasst hat einen Sonderbeauftragten für Syrien zu ernennen und das Interesse Chinas an einer friedlichen Lösung der Syrienkrise zu stärken, die die Sicherheit und Stabilität des Landes wiederherstellen könnte.

Eine Reihe von Medienberichten hat die Existenz von Tausenden chinesischen uigurischen Kämpfern in Syrien bestätigt, die gegen die Al-Nusra-Front (Jabhat al-Nusra), Ahrar Al-sham und ISIS kämpfen. Die Kämpfer gehören der muslimischen uigurischen Minderheit aus der westchinesischen Provinz Xinjiang an und gehören der „Turkistan Islamic Party“ an, die auch als Ostturkistan Islamic Movement (ETIM) bekannt ist.

Die muslimischen Uiguren nannten die Provinz Xinjiang vor ihrer Besetzung durch China im Jahr 1949 „Ostturkestan“.

Im April 2016 gab der syrische Ministerp

räsident Wael Nader al-Halqi bekannt, dass mehr als 5.000 Dschihadisten auf ihrem Weg nach Idlib und in die Außenbezirke der Türkei durch die Türkei gereist waren Aleppo. Asia News berichtete am 22. April, dass eine große Anzahl von „Jihadi“ -Kämpfern der „Turkistan Islamic Party“ (TIP) im Dorf Al Bawabiya (südwestlich von Aleppo) stationiert war und Waffen und Munition von erhalten hatte die Gruppen „al Nusra Front“ und „Jund al-Aqsa“.

Laut dem englischen Korrespondenten al Arabiya, Mohanad Hage Ali, gibt es einige tausend uigurische Kämpfer, von denen viele mit ihren Familien aus China angereist sind. Sie haben ihren Sitz in der Provinz Idlib in Nordsyrien sowie auf dem Land in Lattakia, während andere Quellen angaben, dass es uigurische Kämpfer in der Stadt Manbaj und in der Provinz Riqqa mit ISIS gibt. Die Uiguren wurden in vielen Regionen von Idlib in großer Zahl gesehen, einschließlich der strategischen Stadt Jisr al-Shughour, Ariha und dem Hochland von Jabal al-Zawiya. Die Uiguren haben sich mit ihren Familien in verlassenen alawitischen Städten in Jisr al-Shughour niedergelassen.

Die meisten uigurischen Kämpfer gehören der Turkistan Islamic Party (TIP) an. Welches ist mit der Al-Nusra-Front, der syrischen Niederlassung von Al-Qaida verbündet.

Schätzungen zufolge befinden sich mindestens 2000 bis 2500 uigurische Kämpfer mit TIP in Nordsyrien, während etwa 500 bis 1000 von ihnen mit ISIS unter „Wilayat Khurasan“ leben, einer breiten Region, die Teile Afghanistans und Pakistans umfasst, die ISIS für sich beansprucht.

Laut dem Fernsehsender Al-Mayadden leben in Jabal al-Turkman in der Provinz Latakia und im Dorf Zunbaki in der Nähe von Jisr al-Shughour in der Provinz Idlib fast 4000 bis 5000 Uiguren (Männer und Frauen). Diese Familien wurden dort unter Aufsicht des türkischen Geheimdienstes angesiedelt, um die demografische Beschaffenheit des Gebiets zu ändern und die türkische Rasse dort zu stärken.

Uigurische Militante, die gute Beziehungen zur Nusra-Front unterhalten, Al-Qaida-Zweig in Syrien, eine Fortsetzung ihrer historischen Beziehungen zu Al-Qaida und ihre Verbundenheit mit der Taliban-Bewegung und ihrem Gründer und verstorbenen Führer Mullah Omar.

TIP-Kämpfer haben 2015 eine entscheidende Rolle bei den Eroberungsgewinnen von „Jaysh al-Fateh“ (Armee der Eroberung) in der Provinz Idlib gespielt, insbesondere bei den Kämpfen am Flughafen Jisr-Ashughour und Abu Zuhur. Sie veröffentlichten auch Videos, die zeigen, wie sie in den Ebenen von al-Ghab in der westlichen Landschaft von Hama und in Jib Al-Ahmar in der Provinz Latakia kämpfen.

Uiguren und ISIS

Obwohl es in Syrien (Provinz Riqqa und Manbaj) und im Irak Hunderte von uigurischen Kämpfern mit IS gibt, sagte Hage Ali, dass TIP aufgrund der Zusammenstöße zwischen IS und Nusra (Al-Qaida) auch in Syrien die Beziehungen zu IS belastet habe als die Spannungen zwischen ISIS und den Taliban in Afghanistan, wegen ihrer Loyalität (bay’aa) gegenüber dem Führer der Taliban und sie betrachten ihn als den wahren Kalifen.

Die von der Turkistan Islamic Party (TIP) veröffentlichten Videos zeigen, dass die uigurischen Führer und Militanten an der Seite der Al-Nusra-Front und der usbekischen Brigaden kämpfen. In diesen Videos haben die Uiguren Angriffe in China gelobt, und die chinesischen Behörden glauben, dass diese „Dschihadisten“ versuchen, die Unabhängigkeit für Xinjiang zu erlangen und dort oder als Erweiterung des islamischen Kalifats der Taliban oder ISIS ihren islamischen Staat zu schaffen.

Einige Analysten glauben, dass Xinjiang das nächste Afghanistan werden und dem Muster Syriens und des Irak mit lokalen militanten Kräften folgen könnte, wenn die TIP innerhalb der „Army of Conquest“, die sich aus verschiedenen Al-Qaida-Mitgliedern und salafistischen Dschihadisten zusammensetzt, weiterhin an Macht gewinnt.

grenzüberschreitende Häfen, die ausländische Kämpfer anziehen und materielle und diplomatische Unterstützung durch die Türkei und andere fremde Mächte mit gemeinsamer Ideologie / gemeinsamen Interessen genießen.

Die TIP-Kämpfer haben im September 2015 eine entscheidende Rolle in der Schlacht am Flughafen Abu Zuhur gespielt, als es der „Fateh Army“ (Eroberungsarmee), zu der die Nusra-Front, die Ahrar-Asham-Gruppe und andere Salafi-Gruppen gehören, gelang, die Flughafenbasis in Abu Zuhur zu kontrollieren Provinz Idlib.

Der prominenteste TIP-Kämpfer in den Videos von Jisr al Shughur war seit 2014 der Sprecher der TIP-Niederlassung „Syrien“, Abu Ridha al-Turkistani. In den Videos führte er Kämpfer dazu, ein Gebäude zu übernehmen, und setzte eine Flagge auf, auf der „Turkistan Islamic Party“ in arabischer Sprache geschrieben war.

Es ist erwähnenswert, dass die Türkei diese „Armee der Eroberung“ unterstützt.

Die Zahl der uigurischen Kämpfer betrug in dieser Schlacht nur etwa 700, was darauf hindeutet, dass ihre Zahl in Nordsyrien im letzten Jahr gestiegen ist. Sie verloren fast 300 Tote in den Schlachten der Provinzen Gap Plain, Idlib und Latakia.

Türkische Medien berichteten, dass uigurische Kämpfer vom türkischen Geheimdienst Waffen und technische Ausrüstung erhalten.

Dr. Christina Lin, eine Stipendiatin des Zentrums für transatlantische Beziehungen an der SAIS-Johns Hopkins-Universität, schrieb in einer Studie, dass chinesische Uigurenkämpfer von der Türkei unterstützt werden und eine Hochburg in Syrien erobern, von der aus sie Angriffe auf China starten können.

Lin berichtete im Fernsehen von al-Mayadeen, dass sich 3.500 Uiguren in einem Dorf in Zunbaki in der Nähe von Jisr-al Shugour niederlassen, nahe der Hochburg der Turkistan Islamic Party (TIP), die Teil der „Jaysh al-Fateh“ (Armee der Eroberung) ist ). Sie fügte hinzu, dass sie angeblich unter der Aufsicht des türkischen Geheimdienstes stehen, dem vorgeworfen wurde, gefälschte Pässe zur Rekrutierung chinesischer Uiguren für den Dschihad in Syrien ausgestellt zu haben.

Lin glaubt, dass durch die Unterstützung der Türkei für die „Armee der Eroberung“ TIP innerhalb der „Dschihadisten“ -Koalition an Bedeutung gewonnen hat und eine Schlüsselrolle beim Sieg über die syrische Armee bei Jisr al Shughour gespielt hat.

Chinas Intervention in Syrien

Es ist erwähnenswert, dass die „Dschihadisten“ der Uiguren 2013 und 2014 eine Reihe von Terroranschlägen in China verübt haben, wobei einige Uiguren einen Aufstand gegen das kommunistische Regime Chinas forderten, um von China unabhängig zu werden.

Syrische Quellen sagten, die syrische Regierung habe die chinesische Regierung über diese Kämpfer und ihre Rolle informiert und China aufgefordert, eine Rolle im Kampf gegen sie und bei der Unterstützung der syrischen Armee zu spielen.

Lin sagte, China müsse seine Empfehlung aus dem Jahr 2013 „Kämpfe gegen ETIM, bevor die Bedrohung wächst“ durchsetzen und Truppen nach Syrien entsenden. Sie erklärte, dass es „für China nicht schwierig ist, Maßnahmen zu ergreifen, wenn seine Kerninteressen bedroht sind – dies bedeute eine Verletzung seiner Souveränität, territorialen Integrität, wirtschaftlichen Entwicklung und des Überlebens des Regimes.“

Chinesische Analysten glauben, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die uigurischen „Dschihadisten“ nutzt, um einen Stellvertreterkrieg gegen China zu führen und seine Ambitionen zu verwirklichen, die „türkische Welt von der Adria bis zur Chinesischen Mauer“ wiederherzustellen.

Lin glaubt, dass China seine Truppen nach Syrien schicken kann, um dort gegen die uigurischen Kämpfer zu kämpfen, wenn Syrien

um Hilfe bittet und die Erlaubnis erteilt

.

Obwohl China nicht tolerieren wird, seine nationale Sicherheit zu schützen, hat das chinesische Parlament im Dezember 2015 ein neues Gesetz zur Terrorismusbekämpfung verabschiedet, das es dem Militär erlaubt, sich in Übersee auf Operationen zur Terrorismusbekämpfung einzulassen. Chinesische Beamte begründeten das Gesetz, dass ihr Land einer wachsenden Bedrohung durch Militante und Separatisten ausgesetzt sei, insbesondere in Xinjiang.

Ich glaube jedoch, dass China nicht militärisch eingreifen würde wie die Russen, aber sie könnten die syrische Armee mit einigen entwickelten Waffen und mehr politischer Unterstützung im UN-Sicherheitsrat und anderen internationalen Organisationen unterstützen.

China ist sehr vorsichtig, im regionalen Krieg keine Partei zu ergreifen, es will Saudi-Arabien und andere Golfstaaten nicht verärgern, um seine Investitionen und Interessen dort von einer Seite zu wahren, und es befürchtet, dass sein Eingreifen in Syrien zu einer Eskalation der USA führen würde Spannungen mit Muslimen in der Provinz Xinjiang auf der anderen Seite.

*DR. Haytham Mouzahem ist Leiter des Beiruter Zentrums für Nahoststudien und Chefredakteur der Levant News-Website.