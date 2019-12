Trump Politik, Drogenkartelle als terroristische Organisationen zu bezeichnen, richtet sich gegen den Präsidenten Mexikos (Global Research)

https://www.globalresearch.ca/trump-designating-drug-cartels-terrorist-organization-aimed-against-mexican-president/5696373

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador , ein patriotischer Sozialist, lehnte in seinem ersten Regierungsjahr einen Krieg gegen die mächtigen Drogenkartelle ab. Jetzt steht er jedoch vor einem Dilemma angesichts der Absicht Washingtons, die Kartelle als „terroristische“ Organisationen zu bezeichnen. Obrador hatte beschlossen, seine Bemühungen auf die Umsetzung seiner Strategie zu konzentrieren, die trotz der hohen politischen Kosten eher auf Überzeugung als auf Konfrontation beruhte, anstatt einen direkten Kampf gegen die Kartelle zu führen.

Am 26. November gab US- Präsident Donald Trump bekannt, dass er beabsichtigt, internationale Drogenkartelle als terroristische Organisationen auszuweisen. Dies ist äußerst problematisch, da die Entscheidung Trump zumindest innerhalb der politischen Struktur der USA die rechtlichen Instrumente zur Bekämpfung der Rauschgiftkartelle auf mexikanischem Gebiet ohne die Erlaubnis des lateinamerikanischen Landes geben könnte. Obrador muss nun die Kosten seiner Beziehungen zu den USA berücksichtigen, eine Politik, die trotz einiger Unterschiede und der zunehmenden Beziehungen Mexikos zu China und Russland auf gegenseitigem Respekt beruht.

Der mexikanische Präsident erklärte, er sei offen für konzertierte Aktionen, erklärte jedoch: „Kooperation ja, Intervention nein“. Außenminister Marcelo Ebrard schlug seinerseits eine „Diplomatie der nationalen Einheit zur Verteidigung der Souveränität“ vor.

Trumps Ankündigung wurde durch eine Aufforderung der mexikanisch-amerikanischen Familie LeBarón erzwungen, die Opfer eines schrecklichen Gemetzels von neun Familienmitgliedern, drei Frauen und sechs Kindern, am 4. November durch Mitglieder eines Drogenkartells geworden war. Der Vorfall ereignete sich nach einem Hinterhalt in einer abgelegenen Bergregion des mexikanischen Bundesstaates Sonora an der US-amerikanischen Grenze, in der die Familie seit mehreren Jahrzehnten lebt. Die Führer der mormonisch-fundamentalistischen Gemeinde forderten Washington auf, gegen die Betäubungsmittelkartelle mit denselben Mechanismen vorzugehen, mit denen die illegalen Invasionen und Interventionen im Irak, in Syrien und in Afghanistan „gerechtfertigt“ wurden, da diese Gruppen jedes Jahr Tausende durch Mord, Ermordung und Drogentod terrorisieren.

Die Ermordung der LeBarón-Familienangehörigen ist jedoch nur einer der zahlreichen Fälle von Morden in Mexiko im ersten Jahr der Regierung von Obrador, die versucht, das Problem mit den Kartellen auf friedlichem Wege zu lösen. Nach offiziellen Angaben erbte Obrador ein Land, in dem mehr als 32.000 Menschen getötet wurden oder vermisst werden.



Die Kosten dieser Sicherheitsstrategie bestanden darin, eine Wahrnehmung der Radikalisierung von Gewalt durch die Bürger zu erzeugen, die sie gefährdet. Die Maßnahmen der Regierung zur Stärkung des Justizsystems, zur Schaffung einer Nationalgarde, die in die militärischen und sozialen Maßnahmen zur Verhinderung des Drogenkonsums eingebunden ist und junge Menschen davon abhält, sich kriminellen Banden anzuschließen, sollten zu Ergebnissen führen. Aber wird Trump warten?

Trump hat diesen internen Druck noch verstärkt, indem er den mexikanischen Präsidenten Manuel López Obrado im Wesentlichen gebeten hat, die USA das Gebiet von kriminellen Kartellen räumen zu lassen. Man sollte sich jedoch fragen, warum er sich nicht auf den Drogenhandel in seinem eigenen Land konzentriert, der von der CIA strukturiert und organisiert wird . Die Präsidentin des mexikanischen Senats und Mitglied der Bewegung, die López Obrador an die Macht brachte, Mónica Fernández, sagte, Trump müsse die mexikanische Souveränität respektieren.

„Wir werden uns nicht an irgendwelchen Störungen beteiligen oder diese tolerieren“, warnte sie.

Außenminister Ebrard argumentierte, dass die Einstufung der Kartelle als terroristische Gruppierungen „nicht ausreichend“ sei und nicht zur Lösung der Gewalt beitragen würde. Lobbyarbeit mit dem Weißen Haus führte jedoch bald zu einem „hochrangigen Treffen“.

Die Familie LeBarón veröffentlichte einen Brief, in dem sie Trump für seine Absicht, den Drogenhandel zu bekämpfen, dankte und Anschuldigungen zurückwies, eine „ausländische Intervention“ gefordert zu haben. Dies hat der Mehrheit der Mexikaner den Zorn beschuldigt, Verräter zu sein.

Wie die Japan Times erklärte , ist jeder Hinweis auf ein Eingreifen der USA, sei es beim Militär oder auf andere Weise, eine Beleidigung des Nationalstolzes in Mexiko, das immer noch darin besteht, 1848 nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg mehr als die Hälfte seines Territoriums an die Vereinigten Staaten zu verlieren eine auf einer langen Liste von Beschwerden.

„Méxicos nationale Geschichte basiert auf dem Bezugspunkt einer expandierenden, dominanten, imposanten, imperialen USA“, erklärte Carlos Rodriguez Ulloa vom mexikanischen Sicherheits-Think Tank CASEDE.

Die Frage ist also, warum Trump beschlossen hat, die mexikanischen Kartelle als terroristische Organisation anstatt als kriminelle / Mafia-Organisation zu bezeichnen.

Obrador, der am 1. Dezember sein erstes Amtsjahr als Präsident abschließt, war eine der führenden patriotischen Sozialisten in Lateinamerika. Er verteidigte vehement Venezuela, Kuba und Nicaragua und lehnte den Staatsstreich in Bolivien ab. Er kann als eine der führenden Köpfe der Rückkehr der Pink Tide nach Lateinamerika angesehen werden, die kurzzeitig von der Blue Tide / Conservative Wave unterbrochen wurde .

Angesichts der Empörung in den USA über das schockierende Abschlachten von LeBarón-Familienmitgliedern hat Trump in den Augen der Öffentlichkeit die Rechtfertigung geschaffen, unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung in Mexiko einzugreifen. Wie in Syrien und Afghanistan zu sehen ist, verschärft es die Gewalt und Instabilität immer dann, wenn die USA gegen Terroristen „kämpfen“. Da Obrador eine Bedrohung für die US-Hegemonie in Lateinamerika darstellt und die Beziehungen seines Landes zu Russland und China verstärkt, besteht für ihn ein großes Risiko, abgesetzt zu werden, so wie im Fall von Evo Morales kürzlich in Bolivien.

Es bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft auf eine US-Intervention in Mexiko reagieren wird, aber es ist zu erwarten, dass sie weitvgehend verurteilt wird, insbesondere von Russland und China, die konsequent eine Politik der Nichteinmischung verfolgen, es sei denn mit Erlaubnis der souveränen Regierung, wie die Intervention Russlands in Syrien zeigt. Die Bezeichnung von Drogenkartellen als Terrororganisationen ist vielmehr ein Mittel für die USA, um Obrador gegen seine Bemühungen um Souveränität und unabhängige Entscheidungsfindung in ganz Lateinamerika unter Druck zu setzen. Wir können nur abwarten, wie weit Trump die Situation in Mexiko eskalieren lässt.

