Telesur-Journalistin Alina Duarte und ihre Familie werden bedroht. Die Journalistin hatte täglich über die Aktivitäten des Schutzkollektivs der Botschaft Venezuelas in Washington DC berichtet.

Alina Duarte, die täglich für Telesur über die Aktivitäten des Botschaftsschutzkollektivs in der Botsschaft Venezuelas in Washington DC berichtete und ihre Familie werden wegen ihrer Arbeit für die Gerechtigkeit bedroht.

Alina Duarte und ihre Familie brauchen in diesem Moment unsere Solidarität und Unterstützung.

Liebe Freunde, Familie, Lieben, Leser und Anhänger,

Leider schreibe ich nicht, um Neuigkeiten über die Welt zu teilen, sondern um etwas Persönliches. Aus bewusster Feigheit hat meine Familie in dieser Woche zwei Anrufe erhalten, um uns zu „warnen“, dass „Blutstränen von der Familie Duarte vergossen werden sollen“. Mit den Namen und dem detaillierten Wissen meiner Familie warnten sie sie wollte uns „aufheben“, was in Mexiko ein umgangssprachlicher Ausdruck für die Entführung und Ermordung von Menschen ist.

Es ist bekannt, dass sich meine Familie jahrelang sozialen Kämpfen angeschlossen hat, dass wir mit den Unterdrückten in ihren Kämpfen waren und die Unterdrücker denunzierten. Das ist kein Geheimnis. Es ist aber auch bekannt, dass wir keine Familie mit wirtschaftlichen oder politischen Privilegien sind. Seit mehreren Generationen sind meine Großeltern, meine Tanten und Onkel und mein Vater im Handel und verkaufen Aluminium- und Stahlwaren. Wenn sie uns erpressen wollen, sind wir nicht dafür bekannt, große Geldsummen zu haben.

Die größte Ressource meiner Familie diente nicht dazu, uns zu ernähren oder die Schulbildung der Kinder und Enkelkinder zu finanzieren. Die größte Ressource meiner Familie bestand darin, uns mit Prinzipien der Ehrlichkeit zu erziehen, uns zu erziehen, Gerechtigkeit zu einem gemeinsamen Horizont zu machen und uns genug Mut zu geben, um in einer Welt zu überleben, die übermäßig grausam, ungleich und gewalttätig ist. Wir waren mit mehr als genug Kraft ausgestattet, um Tag und Nacht der Welt ins Auge zu sehen. Wir sind davon überzeugt, dass dies, was so einfach klingt und normal sein sollte, mehr als einen Feind für uns geschaffen hat.

„Die Duartes“, wie sie uns in diesen Aufrufen ansprechen, haben ein gutes Gewissen. Wir gehen mit erhobenem Kopf, stolz darauf, wer wir sind und was wir tun. Wenn wir Fehler begangen haben, hoffen wir, dass wir uns ihnen gestellt haben und wissen, wie wir Abhilfe schaffen können. Es sollte keinen Zweifel geben, dass Duartesein eine Quelle des Stolzes ist, keine Schande.

Wenn diese Anrufe ein Witz waren, hatten sie einen sehr schlechten Geschmack. Wenn sie eine Bedrohung darstellen sollen, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, und es wurden bereits Untersuchungen zu diesen Bedrohungen eingeleitet.

Wenn sie mit meiner Arbeit zusammenhängen, weiß ich, dass der Faschismus kein Witz ist, dass mehr als eine Person mich begraben und zum Schweigen bringen möchte, weit davon entfernt, die Grausamkeiten, die auf der ganzen Welt begangen werden, weiterhin anzuprangern. Aber ich weiß auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich am nächsten Tag eine „Warnung“ bekomme.

Lassen Sie mich klarstellen, dass die Duarte niemandem geschadet haben, es sei denn, der Aufbau einer menschenwürdigen Welt, die frei von Ungerechtigkeiten und Unterdrückung ist, kann als Waffe gegen jemanden eingesetzt werden. Dann sind wir schuldig.

Mit Liebe und Stehen, Alina Duarte.

INFOS:

https://cooptv.wordpress.com/2019/05/13/aufruf-des-schutzkollektivs-der-botschaft-venezuelas/

