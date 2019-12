Russland-Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Die russische Politologin Veronika Kraschenninikowa warnt erneut eindringlich vor jeglicher Zusammenarbeit mit der AFD und Rechtspopulisten.

Die prominente Politologin Veronika Krascheninnikowa ist Mitglied im Expertenrat der Regierungspartei „Einiges Russland“. Als Mitglied der russischen Gesellschaftskammer nahm sie jetzt zusammen mit anderen Experten in Berlin an der Russland-Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung teil.

Erneut machte Veronika Krascheninnikowa auf die Gefahren einer Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten, insbesondere mit der AFD aufmerksam.

Sie äusserte sich auf der Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung folgendermassen:

„Das politische Vakuum kann wie jedes andere Vakuum nicht lange leer bleiben. Als der Westen Russland im Jahr 2014 einer Blockade ausgesetzt hat, füllten neu entstandene oder marginale europäische rechte Kräfte diese Leere und versuchten sich durch Anerkennung Russlands internationales Ansehen zu verschaffen. Wir haben 20 Millionen Muslime, ihre Rhetorik (der AFD) gegenüber Menschen islamischen Glaubens ist bei uns strafbar. Aber vor allem ihr Geschichtsrevisionismus ist für Russland nicht akzeptabel“.

Sie erklärte, dass die AfD als vermeintlich russlandfreundliche Partei gerade in jenen Regionen Deutschlands stark geworden sei, wo große Teile der Bevölkerung sich Kooperation und Freundschaft mit Russland wünschten. Diese Kräfte seien aber keine Freunde Russlands, sondern würden nur Stimmungen innerhalb der Bevölkerung geschickt ausnutzen.

Diese Äusserungen sind insofern interessant, weil in den letzten Monaten immer wieder Artikel in den deutschsprachigen russischen Medien erscheinen, die offensichtlich einen positiven Bezug auf Äusserungen von AFD-Politikern nehmen. Es scheint also, dass die Warnungen von Frau Krascheninnikowa kein Gehör geschenkt wird.

Darüberhinaus ist vor allem auf alternativen Medienplattformen ein häufig sehr positiver Ton gegenüber der AFD zu verspüren.

Veronika Krascheninnikowa, Historikerin, Politologin und Leiterin der Abteilung Außenpolitik und Mitglied des Obersten Rates der Regierungspartei „Einiges Russland“. ist Beraterin des Generaldirektors von Rossija Sewodnja, der Eigentümerin von Sputniknews und anderen großen Medien. Frau Krascheninnikowa vertrat bereits in der Vergangenheit in mehreren Interviews und Artikeln den Standpunkt, das jegliche Kontakte zu Europas Rechten wie der AfD oder FPÖ den innen- und außenpolitischen Interessen Russlands völlig widersprechen.

Sie bestreitet jedoch Kooperation seitens der russischen Regierung. Außerdem nimmt sie Stellung zu Berichten in deutschen Medien, wonach Russlands Präsident der Drahtzieher rechter Bewegungen in Westeuropa sein soll. Sie weist diese Einschätzungen entschieden zurück.

Sie spricht auch die Tatsache an, dass Präsident Putin zuletzt im Januar 2018 erklärt hatte: „dass der Islam ein wichtiger Teil unseres Kultur und die Muslime sind ein wichtiger Teil unseres multinationalen Volkes.“

Rechtspopulistische Kräfte dagegen widersprechen mit ihrem anti-muslimischen Standpunkten völlig den Interessen eines multinationales und multikonfessionellen Russland.

In einem sehr lesenswertem Artikel mit dem Titel „Russland im Netz der Ultrarechten“ schreibt Veronika Krascheninnikowa: „Die Ultrarechten in Europa bekommen vom Umgang mit Russland nur Dividende. Sie werden nicht nur national, sondern auch zugleich international legitimiert. Es kostet sie nichts, ein paar unterstützende Worte in Richtung Russland zu artikulieren, dafür bekommen sie kostenlose Werbung in russischen Medien und öffentliche Anerkennung.“

Links:

Russland im Netz der Ultrarechten – Von Veronika Krascheninnikowa

http://www.russlandkontrovers.com/russland-im-netz-der-ultrarechten

„Nationalistische #Politik wäre die schnellste Vernichtung #Russland|s“ – Russische Politologin über Haltung zu #AfD, #Islam und #Migration

https://bit.ly/2R6uOCL

Neuorientierung in Moskau? Führendes Mitglied der Regierungspartei „Einiges Russland“, kritisiert Kontakte zu AfD und Front National – Ulrich Heyden (Heise.de)

https://www.heise.de/tp/features/Neuorientierung-in-Moskau-4210507.html

Vorstandsmitglied von Putins Partei „Einiges Russland“: Kontakte zu Europas Rechten wie der AfD oder FPÖ widersprechen den innen- und außenpolitischen Interessen Russlands

https://bit.ly/2DHBZL7

Stoppt Putinpartei alle AfD-Kontakte? (Russland Direkt)

https://bit.ly/2Rz2aJH

Russische Politologin über Farbenrevolutionen u. Verbindungen zwischen dem 3. Reich, Neofaschisten und US-Politikern – Video hier: https://bit.ly/2TyCbzo

