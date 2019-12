FREEASSANGE – Fragen von Elke Zwinge-Makamizile auf Abgeordnetenwatch an alle Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Betreff: Ihre Frage an Gyde Jensen (FDP) wurde veröffentlicht

Sehr geehrte Frau Jensen!

Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer und andere bekunden Folter-Behandlung bei

JULIAN ASSANGE im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

Die USA fordern seine Auslieferung und machen ihm den Prozess wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. Julian Assange drohen bis zu 175 Jahre Haft, womöglich sogar die Todesstrafe. Der US-Whistleblower Edward Snowden bezeichnet den Fall als „Kriegserklärung gegen den Journalismus“.

Ein kürzlich erschienenes Buch nimmt Stellung: „In Defense of Julian Assange“. Herausgeber ist Tarq Ali mit 38 Autoren Siehe hier: https://www.goodreads.com/book/show/46368848-in-defense-of-julian-assange

In der Diskussion um Pressefreiheit und Verteidigung der Menschenrechte möchte ich Sie als Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe fragen:

Haben Sie oder andere sich in der Öffentlichkeit für JULIAN ASSANGE eingesetzt?

Freundliche Grüße

Elke Zwinge-Makamizile

