Die Bush-Familie und das mexikanische Drogenkartell (Global Research)

Donald Trump hat angeboten, in Mexiko einzugreifen, dh „gegen die Drogenkartelle vorzugehen“, nachdem „eine us-amerikanische Familie in Mexiko brutal ermordet wurde“. Der mexikanische Präsident hat Trumps großzügiges Angebot abgelehnt.

In einem kürzlich durchgeführten Interview bestätigte Präsident Trump, dass seine Regierung derzeit erwägt, „Drogenkartelle“ als „Terroristen“ zu klassifizieren, ähnlich wie Al-Qaida (mit der Ausnahme, dass es sich um „katholische Terroristen“ handelt).

Sie würden fortan von Washington als „ausländische Terrororganisationen“ bezeichnet.

Was ist die Absicht?

Eine Rechtfertigung für von den USA geführte (militärische) Operationen zur Terrorismusbekämpfung in Mexiko und anderswo in Lateinamerika erstellen?

Den „Krieg gegen den Terrorismus“ auf Lateinamerika ausweiten? „Responsibility to Protect“ (R2P). Gehen Sie den „Narkoterroristen“ nach.

Die unausgesprochene Wahrheit ist:

1. Al-Qaida und die damit verbundenen terroristischen Organisationen (einschließlich ISIS) im Nahen Osten, Afrika und Südostasien sind Erfindungen der CIA.

2. Die CIA schützt den weltweiten Drogenhandel in Milliardenhöhe sowie die mexikanischen Drogenkartelle. Darüber hinaus wird geschätzt, dass in Casinos in ganz Amerika, einschließlich Las Vegas und Atlantic City, (jährlich) 300 Milliarden Dollar an Drogengeldern routinemäßig gewaschen werden… sowie in Macau. Ratet mal, wer der reichste Casino-Besitzer der Welt ist.

4. Es ist bekannt, dass sowohl us-amerikanische als auch lateinamerikanische Politiker Verbindungen zum Drogenhandel haben.

Rückblick auf die neunziger Jahre: George HW Bush, der Vater von Bush Junior, hatte enge persönliche Beziehungen zu Carlos Salinas de Gortari (ehemaliger Präsident von Mexiko) und seinem Vater Raul Salinas Lozano aufgebaut , die laut Dallas Morning News (27. Februar 1997) ) war „eine führende Persönlichkeit im Drogenhandel, an der auch sein Sohn Raul Salinas de Gortari beteiligt war… und Raul war ein intimo amigo von Jeb Bush (ehemaliger Gouverneur von Florida) und dem Bruder von George W. Bush.

Die Familie Bush ist sowohl mit der Familie Bin Laden als auch mit der Familie Salinas de Gortiari verbunden. Ist das relevant?

Der folgende Text wurde im Mai 2015 unter dem Titel Jeb Bush, das mexikanische Drogenkartell und „Free Trade“ veröffentlicht. Die Bush-Familie und das organisierte Verbrechen. Es dokumentiert auch die Unterzeichnung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) durch einen mexikanischen Oberstaat mit Links zu den Drogenkartellen.

Michel Chossudovsky, 1. Dezember 2019

***

Jeb Bush ist Präsidentschaftskandidat. [war im Jahr 2015]

Aber Jeb ist nicht nur der Bruder von George W. und der Sohn von George HW Bush.

Jeb Bush hatte auch enge persönliche Beziehungen zu Raul Salinas de Gortari , dem Bruder des ehemaligen mexikanischen Präsidenten Carlos Salinas de Gortari. In den 1990er Jahren war Raul, der „Drogenknecht“, laut der Schweizer Bundesanwältin Carla del Ponte eine der Hauptfiguren des mexikanischen Drogenkartells.

Jeb Bush – bevor er Gouverneur des Sunshine State wurde – war ein enger Freund von Raul Salinas de Gortiari (Bild rechts):

„In Mexiko wurde auch viel darüber spekuliert , wie eng Raul Salinas mit dem Sohn des ehemaligen Präsidenten George Bush, Jeb, befreundet ist. Es ist bekannt, dass die beiden Familien jahrelang zusammen Urlaub machten – die Salinasen bei Jeb Bush in Miami, die Büsche auf Rauls Ranch in Las Mendocinas unter dem Vulkan in Puebla.

Es gibt viele in Mexiko, die glauben, dass die Beziehung zu einem Rückkanal für heikle und entscheidende Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen wurde, die zu Präsident Bushs Sponsoring der NAFTA führten. “(Prominenter intellektueller und ehemaliger mexikanischer Außenminister Jorge G. Castañeda, The Los.) Angeles Times und Houston Chronicle, 9. März 1995, Hervorhebung hinzugefügt)

Die persönliche Beziehung zwischen den Familien Bush und Salinas war öffentlich bekannt. Der frühere Präsident George HW Bush hatte enge persönliche Beziehungen zu Carlos Salinas und seinem Vater Raul Salinas Lozano aufgebaut. (links)

Raul Salinas Lozano war der Familienpatriarch, Vater von Carlos und Raul Junior. Nach Angaben des ehemaligen Privatsekretärs von Raul Salinas Lozano (als Erklärung gegenüber den US-Behörden):

„… Herr Salinas Lozano war eine führende Persönlichkeit im Drogenhandel , an der auch sein Sohn Raul Salinas de Gortari, sein Schwiegersohn Jose Francisco Ruiz Massieu, der Beamte Nr. 2 in der regierenden Institutional Revolutionary Party (PRI), beteiligt war und andere führende Politiker nach den Dokumenten. Herr Ruiz Massieu wurde 1994 ermordet. “(Dallas Morning News, 26. Februar 1997, Hervorhebung hinzugefügt).

Der frühere Präsident George HW Bush und Raul Salinas Lozano waren „intimo amigos“.

Nach Angaben des ehemaligen DEA-Vertreters Michael Levine war das mexikanische Drogenkartell eine „Familienangelegenheit“. Sowohl Carlos als auch Raul waren prominente Mitglieder des Kartells. Und dies war dem damaligen US-Generalstaatsanwalt Edward Meese 1987 ein Jahr vor Carlos Salinas Amtsantritt als Präsident des Landes bekannt.

Als Carlos Salinas als Präsident eingesetzt wurde, wurde der gesamte mexikanische Staatsapparat mit wichtigen Regierungspositionen, die von Mitgliedern des Kartells besetzt waren, kriminalisiert. Der Handelsminister, der für die Handelsverhandlungen im Vorfeld der Unterzeichnung der NAFTA zuständig war, war Raul Salinas Lozano, Vater von Raul Junior, dem Drogenknecht, und von Carlos, dem Präsidenten.

Und genau in dieser Zeit startete die Regierung von Salinas auf Anraten des IWF ein umfassendes Privatisierungsprogramm.

Das Privatisierungsprogramm entwickelte sich in der Folge zu einer milliardenschweren Geldwäsche. Narko-Dollar flossen in den Erwerb von Staatseigentum und öffentlichen Versorgungsbetrieben.

Richard Barnet vom Institute for Policy Studies sagte dem US-Kongress (14. April 1994) aus, dass

„Milliarden von Dollar an Staatsvermögen gingen an Unterstützer und Freunde“ (Dallas Morning News, 11. August 1994).

Dazu gehörte der Verkauf von Telefonos de Mexico im Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar, der von einem Crony aus Salinas für 400 Millionen US-Dollar gekauft wurde.

Raul Salinas stand hinter dem Privatisierungsprogramm. Er war bekannt als „El Señor 10 por Ciento“ [Mr. 10 Prozent] „für den Teil des Geldes, den er angeblich als Gegenleistung für die Unterstützung von Bekannten beim Erwerb von Unternehmen, Konzessionen und Verträgen [im Rahmen des vom IWF geförderten Privatisierungsprogramms] verlangte“ (The News, InfoLatina, .Mexico, 10. Oktober 1997).

Das nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA)

Raul Salinas de Gortari ist der Bruder des ehemaligen Präsidenten Carlos Salinas de Gortiari, der im Dezember 1992 zusammen mit dem US-Präsidenten George HW Bush und dem kanadischen Premierminister Brian Mulroney das nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) unterzeichnet hat.

In bitterer Ironie wurde erst nach diesem historischen Ereignis bekannt, dass Carlos Salinas Familie durch seinen Bruder Raul mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht wurde.

Die Regierung von George HW Bush Senior war sich der Verbindungen der Präsidentschaft von Salinas zum organisierten Verbrechen voll bewusst. Die öffentliche Meinung in den USA und Kanada wurde nie informiert, um die Unterzeichnung der NAFTA nicht zu gefährden:

„Andere ehemalige Beamte sagen, sie wurden unter Druck gesetzt, die Mutter zu halten, weil Washington davon besessen war, die NAFTA zu genehmigen.“ „Die Aufklärung über Korruption, insbesondere durch Drogenhändler, war immer da“, sagte Phil Jordan, der von 1984 bis 1994 das Büro von DEA in Dallas leitete. „Wir hatten jedoch die Anweisung, nichts Negatives über Mexiko zu sagen.“ Es war ein Nein-Nein, da NAFTA ein heißer politischer Fußball war. “ (Dallas Morning News, 26. Februar 1997)

Mit anderen Worten, als das NAFTA-Abkommen unterzeichnet wurde, war Bush Senior und Mulroney bekannt, dass einer der Unterzeichner der NAFTA, nämlich Präsident Salinas de Gortiari, Verbindungen zum mexikanischen Drogenkartell hatte.

Im Jahr 1995 verließ Carlos Salinas nach dem Skandal und der Festnahme seines Bruders Raul wegen Mordes Mexiko, um sich in Dublin niederzulassen. Seine angeblichen Verbindungen zum Drogenkartell hinderten ihn nicht daran, in den Vorstand der Dow Jones Company an der Wall Street berufen zu werden, eine Position, die er bis 1997 innehatte:

Salinas, der Mexiko im März 1995 verließ, nachdem sein Bruder Raul wegen Mordes an einem politischen Gegner angeklagt war, ist seit zwei Jahren im Vorstand des Unternehmens. Er wurde letztes Jahr in Dublin von einem mexikanischen Staatsanwalt befragt, der den Mord an Luis Donaldo Colosio im März 1994 untersuchte, der Salinas Nachfolger als Präsident werden wollte. Ein Dow Jones-Sprecher bestritt letzte Woche, dass Salinas aus einer Wahl für den neuen Vorstand, die auf der Jahrestagung des Unternehmens am 16. April stattfinden wird, ausgeschlossen worden sei. Salinas, der über den Beitritt Mexikos zum Freihandelsabkommen mit den USA und Mexiko verhandelte Kanada wurde aufgrund seiner internationalen Erfahrung in den Vorstand berufen. Er war letzte Woche in seinem Haus in Dublin für einen Kommentar nicht erreichbar. “(Sunday Times, London, 30. März 1997).

Washington hat die Beteiligung von Carlos Salinas konsequent bestritten. „Es war sein Bruder Raul“, Carlos Salinas „wusste es nicht“, die amerikanischen Medien hielten Salinas weiterhin für einen vorbildlichen Staatsmann, einen Architekten des Freihandels in Amerika und einen Freund der Familie Bush.

Im Oktober 1998 bestätigte die Schweizer Regierung, dass der Bruder des ehemaligen mexikanischen Präsidenten rund 100 Millionen Dollar Drogengeld bei Schweizer Banken hinterlegt hatte:

„Sie [Schweizer Behörden] konfiszieren das Geld, von dem sie glauben, dass es Teil eines viel höheren Betrags war, den Raul Salinas für die Unterstützung mexikanischer und kolumbianischer Drogenkartelle während der sechsjährigen Amtszeit seines Bruders bis 1994 gezahlt hatte Ich habe rechtlich einen Investmentfonds für mexikanische Geschäftsleute geleitet, aber die Schweizer Bundesanwaltschaft, Carla del Ponte, bezeichnete Salinas Geschäftsabwicklung als unsachgemäß, unverständlich und im Widerspruch zur üblichen Geschäftssprache. ( BBC-Bericht )

Einige Monate später, im Januar 1999, wurde Raúl Salinas de Gortari (links) nach einem vierjährigen Prozess verurteilt, den Mord an seinem Schwager Jose Francisco Ruiz Massieu angeordnet zu haben:

„Nachdem [Carlos] Salinas 1994 sein Amt niedergelegt hatte, geriet die Familie Salinas in einen Strudel drogenbedingter Korruptions- und Kriminalitätsskandale . Raúl wurde wegen Geldwäsche und wegen Mordes an seinem Schwager inhaftiert und verurteilt; Nachdem Raúl 10 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, wurde er von beiden Verbrechen freigesprochen. …

Nachdem sich der Skandal aufgelöst hatte, blieb Jebs Freundschaft mit Raúl nicht unbemerkt. Jeb hat seine Freundschaft mit Raúl, der sich in Mexiko [jetzt] zurückhält, nie bestritten. Kristy Campbell, Sprecherin von Bush, antwortete nicht auf eine Bitte um Kommentar. Der Tod der Familie Salinas überraschte die Büsche. „Ich war sehr enttäuscht von den Anschuldigungen über ihn und seine Familie. Ich hatte nie den geringsten Hinweis darauf, dass Präsident Salinas alles andere als ehrlich ist “, sagte Bush senior mir 1997 im Interview. (Dolia Estevez, Jeb Bushs Mexican Connections, Forbes, 7. April 2015, Hervorhebung hinzugefügt)

„Der Tod der Familie Salinas hat die Büsche überrascht“? (Forbes, April 2015) Die Büsche wussten, wer sie waren.

Der frühere DEA-Beamte Michael Levine bestätigte, dass die Rolle von Carlos Salinas im mexikanischen Drogenkartell den US-Beamten bekannt war.

US-Präsident George HW Bush wurde regelmäßig von Beamten des Justizministeriums, der CIA und der DEA informiert.

Wusste Jeb Bush – der jetzt [2015] ein Kandidat für das Weiße Haus unter einem republikanischen Schein ist – über Rauls Verbindungen zum Drogenkartell Bescheid?

War die Familie Bush in irgendeiner Weise mitschuldig?

Dies sind Themen, die von der amerikanischen Öffentlichkeit im ganzen Land vor den Präsidentschaftswahlen 2016 angesprochen und diskutiert werden müssen.

Andres Openheimer schreibt im Miami Herald (17. Februar 1997):

„ Zeugen berichten, dass der frühere mexikanische Präsident Carlos Salinas de Gortari, sein inhaftierter Bruder Raul und andere Mitglieder der herrschenden Elite des Landes sich auf einer Ranch der Familie Salinas mit dem Drogenbaron Juan Garcia Abrego getroffen haben. Jeb Bush gibt zu, dass er sich mehrmals mit Raul Salinas getroffen hat, aber noch nie mit ihm Geschäfte gemacht hat . “

Die US-Behörden warteten, bis Carlos Salinas seine Amtszeit als Präsident beendet hatte, um den mexikanischen Drogenbaron Juan Garcia Abrego zu verhaften, der eng mit dem Bruder des Präsidenten Raul zusammengearbeitet hatte. Raul Salinas wiederum war ein „intimo amigo“ von Jeb Bush:

Juan Garcia Abrego, ein Flüchtling auf der Fahndungsliste des FBI, wurde am späten Montag nach Houston geflogen, nachdem er von der mexikanischen Polizei festgenommen worden war. Garcia Abrego, der Chef des zweitstärksten mexikanischen Drogenkartells, hatte sich den Behörden auf beiden Seiten der USA entzogen Grenze seit Jahren. Seine Verhaftung ist ein enormer Sieg für die US-Regierung und die mexikanische Regierung. CNN , 16. Januar 2015

Aber es gibt mehr als man denkt: Während die Büsche und die Salinas seit langem miteinander verbunden sind, war die Wall Street auch an der Geldwäsche von Drogen beteiligt:

Ein US-Beamter sagte, das Justizministerium habe erhebliche Fortschritte bei seinen Geldwäscheuntersuchungen gegen Raul Salinas de Gortari erzielt und mehrere Personen identifiziert, die bezeugen können, dass der frühere erste Bruder Schutzgelder von einem größeren Betäubungsmittelkartell erhalten habe.

Sollten die USA gegen Herrn Salinas Anklage erheben, könnte dies Auswirkungen auf eine Untersuchung des Justizministeriums in Bezug auf eine mögliche Geldwäsche durch die Citibank haben, bei der Herr Salinas einige seiner Konten hatte . Citibank, eine Einheit von Citicorp , hat Fehlverhalten bestritten. (WSW, 23. April 2015)

Die Beteiligung der Citbank an der Geldwäsche wird von einem Bericht des Senats für Regierungsangelegenheiten dokumentiert (US-General Accounting Office „Private Banking: Raul Salinas, Citibank und mutmaßliche Geldwäsche“, Washington, 1998).

.

Das Endspiel

Raul Salinas de Gortiari wurde 2005 freigelassen. Alle Anklagen wurden fallen gelassen.

Die Angelegenheit mit den Büschen und den Salinen ist weitgehend in Vergessenheit geraten.

Inzwischen wurde die amerikanische politische Geschichte umgeschrieben…

Ganz zu schweigen vom Freihandelsabkommen von 1992 (NAFTA), das von einem Staatsoberhaupt mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität unterzeichnet wurde. Ist das eine illegale Vereinbarung? Die Rechtmäßigkeit der NAFTA war bislang nicht Gegenstand eines gerichtlichen Ermittlungsverfahrens.

Eine „illegale NAFTA“ schafft die Voraussetzung für die „TPP“ – und „TTIP“ -Vereinbarungen, die hinter verschlossenen Türen ausgehandelt werden.

In der amerikanischen Republik ist alles in Ordnung.

Zumindest bis zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2016.

