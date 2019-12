Der Staatsstreich in Bolivien trägt überall Fingerabdrücke der USA (peoplesworld.org)

VON WT WHITNEY JR.

https://www.peoplesworld.org/article/the-coup-in-bolivia-has-u-s-fingerprints-all-over-it/

Die sozialistische Regierung des bolivianischen Präsidenten Evo Morales übernahm im Februar 2006 die Macht. Er und Vizepräsident Álvaro García Linare wurden am 20. Oktober in ihre vierte Amtszeit gewählt. Ein Putsch, der am 10. November seinen Höhepunkt fand, beseitigte sie – ein Putsch, an dem die US-Regierung maßgeblich beteiligt war.

Es gab ein Motiv. Die Morales-Regierung war verwundbar. Und Ressourcen – Leseagenten – waren vorhanden.

Boliviens sozialistische Regierung hatte Erfolge erzielt und war damit die Drohung eines guten Beispiels. Über viele Jahre hinweg war dies ein motivierender Faktor für andere US-amerikanische Interventionen. Sofort widersetzte sich Bolivien den kolonialen oder imperialistischen Anforderungen, die eine abhängige Nation möglicherweise nicht an der Lieferung von Reichtum aus der Natur hindert. Umstritten war diesmal Lithium, nicht das zuvor exportierte Silber, Zinn, Öl oder Erdgas Boliviens.

Boliviens Lithiumvorkommen machen bis zu 70% der weltweiten Gesamtvorkommen aus. Lithium ist für die Herstellung von elektronischen Geräten, Computern, Smartphones und insbesondere Batterien unerlässlich – denken Sie an Elektroautos. Europäische und kanadische Unternehmen versuchten es, konnten sich jedoch keinen Zugang verschaffen.

Die Morales-Regierung hatte eine Kontrolle der ausländischen Förderprojekte von mindestens 50% gefordert. Der Erlös floss in die soziale Entwicklung. In Bezug auf Lithium hätten sich ausländische Unternehmen mit einem der beiden staatlichen bolivianischen Unternehmen zusammengeschlossen. Schließlich brachen Verträge zusammen oder kamen nie zum Tragen.

Kürzlich standen zwei chinesische Unternehmen kurz vor der Unterzeichnung von Verträgen mit der bolivianischen Regierung. China produziert fast zwei Drittel der weltweiten Lithiumbatterien und kontrolliert laut Reuters „die meisten Lithiumverarbeitungsbetriebe der Welt“. Die US-Regierung sah sich mit der Aussicht konfrontiert, dass China exklusiven Zugang zu Boliviens Lithium erhalten könnte.

Anreiz ist jedoch nicht genug. US-Interventionen erfordern günstige Bedingungen vor Ort. Die Einstellung in Bolivien muss für US-Beamte ermutigend ausgesehen haben. Sie hatten Verbündete. Dies sind die von Europa abstammenden, relativ wohlhabenden Bolivianer, die, voreingenommen gegen die Armen und Indigenen, häufig und oft gewaltsam gegen den ersten indigenen Präsidenten Boliviens mobilisiert haben. Die so genannten „Bürgerkomitees“ in den vier östlichen Departements Boliviens haben die Führung übernommen. Dort konzentriert sich Boliviens Produktion von Öl, Erdgas und Soja zusammen mit seinem Reichtum .

Beamte der US-Botschaft hatten sich mit den Bürgerkomitees verschworen. Die Komitees hatten rassistische Angriffe und Chaos ermöglicht und eine separatistische Bewegung und ein Attentat gegen Morales gefördert. Die Regierung wies den US-Botschafter, die Drug Enforcement Agency und die US-Agentur für internationale Entwicklung endgültig aus. Als die Zeit für einen Putsch kam, war Boliviens Opposition bereit und vorbereitet.

Vor den Wahlen hatte es Streit um eine weitere Amtszeit des Präsidenten für Morales gegeben. Die daraus resultierenden Spaltungen und Spannungen müssen die US-Putschisten befriedigt haben. Es ging um eine verfassungsrechtlich festgelegte befristete Begrenzung. Die Morales-Truppen erlitten eine knappe Niederlage bei einem Referendum im Februar 2016 über die Beendigung des Verbots. Später hob das Verfassungsgericht die in der Verfassung festgelegte Grenze auf. Das öffnete die Tür zu einer anderen Bezeichnung für Morales.

Die meisten Richter gehörten zu Morales ‚politischer Partei. Aufregung über die Rechtmäßigkeit einer anderen Amtszeit führte zu einer bereits ungeklärten Atmosphäre; Die Regierung schien verwundbar zu sein. Der Mix wurde durch Korruptionsvorwürfe der Regierung und Uneinigkeit über aufdringliche Infrastrukturprojekte ergänzt.

Morales und Vizepräsident García Linare erhielten am 20. Oktober 47% der Stimmen und erzielten einen Sieg. Ihre 10,6-prozentige Mehrheit über den nächsten Kandidaten in der Reihe überschritt die verfassungsmäßige Schwelle für einen Sieg in der ersten Runde. Jetzt würde die Aufmerksamkeit auf schnell eskalierende Proteste und Gewalt gerichtet. Banden von Schlägern, die von den Bürgerkomitees gesponsert wurden, tobten. Jetzt war es Zeit für die US-Regierung, für die Tötung einzuziehen. Vorbereitungen waren getroffen worden.

Am Wahltag wies die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die sich zu dem vorläufigen Bericht der Regierung über die Abstimmung äußerte, auf Unregelmäßigkeiten hin. Die Vereinigten Staaten stimmten diesen Bedenken zu. Die Proteste nahmen zu und am 24. Oktober gab das Oberste Wahlgericht das Wahlergebnis offiziell bekannt. Unter Druck forderte die Regierung die OAS auf, das Ergebnis zu bestätigen. Die OAS antwortete am 10. November früher als erwartet und wiederholte die Geschichte von Unregelmäßigkeiten. Neuwahlen wurden empfohlen und ein neues oberstes Wahlgericht. Morales berief eine weitere Wahl ein – kurz bevor er zurücktrat.

Die Vorstellung von Wahlbetrug oder erheblichen Unregelmäßigkeiten war falsch. Walter Mebane und Kollegen von der University of Michigan gelangten nach Prüfung der Statistiken zu dem Schluss, dass „ betrügerische Abstimmungen bei den Wahlen nicht entscheidend für das Ergebnis sind“. Das in Washington ansässige Zentrum für Wirtschafts- und Politikforschung führte eine weitere detaillierte Studie durch und gelangte zu dem gleichen Ergebnis .

Die OAS mit Hauptsitz in Washington erfüllte die Erwartungen als Magd der US-Regierung. Die OAS nahm 1948 unter der Schirmherrschaft der USA mit der Aufgabe Gestalt an, Lateinamerika und die Karibik vor kommunistischen Infektionen zu schützen. In jüngerer Zeit hat die OAS unter Anleitung von Generalsekretär Luis Almagro die Bemühungen der USA angeführt, die progressive venezolanische Regierung von Präsident Nicolás Maduro auszuschließen.

Paradoxerweise gab Almagro im Mai 2019 Morales den Startschuss für eine vierte Amtszeit als Präsident. Das war trotz der Niederlage des Referendums, das die Verlängerung erlaubt hätte. Seine Absicht könnte gewesen sein, Morales zur Zusammenarbeit mit einer OAS-Übersicht über die Wahlergebnisse zu wiegen. In jedem Fall erwies sich die OAS als „guter und treuer Diener“.

Das Thema nach den Wahlen war die Anwendung von Gewalt. Die US-Regierung hatte Vorbereitungen bezüglich der bolivianischen Sicherheitskräfte getroffen. Der Auftakt war jedoch Gewalt auf den Straßen in Form von Gewalt, Zerstörung und zunehmendem Chaos. Mobs würden schließlich MAS-Beamte foltern und ihre Häuser verbrennen und durchsuchen, sogar die von Morales und seiner Schwester. Eine Weile rührten sich Polizei und Militär nicht, bis am 8. November Meutereien begannen.

Der reiche und rassistische Luis Camacho, Vorsitzender des Santa Cruz Civic Committee, war das Gesicht der Öffentlichkeit für den verallgemeinerten Angriff. Am 4. November forderte er den Rücktritt von Morales innerhalb von 24 Stunden. Der Hubschrauber mit Morales hatte am selben Tag einen „Unfall“ und landete aus 15 Metern Höhe auf dem Boden . Der bolivianische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Sacha Llorenti, ein Anhänger von Morales, berichtet, dass “ treue Mitglieder des Sicherheitsteams von [Morales] ihm Nachrichten zeigten, in denen ihnen 50.000 Dollar angeboten wurden, wenn sie ihn übergeben würden.“ Morales war nicht sicher.

Es folgte das schwere Heben, und die US-Vorbereitungen trugen Früchte. Der OAS-Bericht traf am 10. November ein, und kurz darauf forderte Generaloberst Williams Kaliman Morales auf, zu gehen.

Seit Jahrzehnten wird lateinamerikanisches Militärpersonal an der School of the Americas der US-Armee ausgebildet und ausgebildet, die heute als Western Hemisphere Institute for Security Cooperation bezeichnet wird. Analyst Jeb Sprague berichtete: “ Mindestens sechs der wichtigsten Putschisten sind Absolventen der berüchtigten School of the Americas, während [General] Kaliman und eine andere Persönlichkeit in der Vergangenheit als Militär- und Polizeiapparate Boliviens in Washington gedient haben.“

Sprague fügt hinzu, dass die Kommandeure, die mit den Meutereien der Polizei in Verbindung stehen, eine Schulung beim in Washington ansässigen lateinamerikanischen Austauschprogramm für die Polizei erhalten haben, das mit den spanischen Initialen APALA bezeichnet wird.

Einige Vorbereitungen waren neu und hatten mit Geld zu tun. Nachdem Morales zurückgetreten war, trat auch Kaliman selbst zurück und übersiedelte anscheinend in die Vereinigten Staaten. Sullkata M. Quilla vom Lateinamerikanischen Zentrum für Strategische Analyse erklärt, dass Kaliman und andere Militärchefs jeweils 1 Million US-Dollar erhalten und Spitzenpolizisten jeweils 500.000 US-Dollar ausgezahlt bekommen haben. US-Geschäftspartner Bruce Williamson hat angeblich die Geldtransaktionen veranlasst, die angeblich in der argentinischen Provinz Jujuy unter der Schirmherrschaft von Gouverneur Geraldo Morales stattfanden. Die Geschichte erschien zuerst auf der Website Tvmundus.com.ar .

Weitere Informationen, die diese Geschichte von Staatsstreich und Bestechung zusammensetzen, sind aufgetaucht. Laut der angesehenen argentinischen Journalistin Stella Cattalon i ist Ivanka Trump am 4. und 5. September in Jujuy eingetroffen, angeblich um eine kleine Gruppe weiblicher Unternehmerinnen zu ehren. Sie wurde jedoch von „2.500 Bundesagenten“ und Unterstaatssekretär John Sullivan begleitet. Als Frau Trump Jujuy besuchte, erfuhr Gouverneur Geraldo Morales, dass die Vereinigten Staaten 400 Millionen US-Dollar liefern würden, um die Verbesserung einer großen Autobahn in Argentinien zu finanzieren. Cattaloni nimmt auch einen Güterzug zur Kenntnis, der durch Jujuy nach Santa Cruz in Bolivien fährt, von dem sie glaubt, dass er militärische Ausrüstung zu den Putschisten gebracht hat.

Schlussfolgerungen sind in Ordnung. Zunächst fand in Bolivien ein Staatsstreich statt, und die US-Regierung spielte eine große Rolle bei der Planung und Durchführung. Der Staatsstreich in Bolivien schließt sich damit einer langen Liste von US-Staatsstreichungen an, die auf die Stabilisierung der kapitalistischen Weltordnung abzielen. Diesmal musste man sich anstrengen, ähnlich wie in Guatemala (1954) und Chile (1973).

Darüber hinaus erinnern die jüngsten Ereignisse in Bolivien daran, dass es problematisch ist, Wahlen allein zu nutzen, um den Sozialismus zu erreichen oder den Kapitalismus loszuwerden. Die Erfahrung in Bolivien zeigt, dass mit Polizei und Militär irgendwie umgegangen werden muss.

Zur Sicherheit fügen wir weitere Informationen hinzu, die bezeugen, dass die US-Regierung einen Staatsstreich vollzogen hat:

1.) Vor den Wahlen am 20. Oktober beschuldigte Präsident Morales die Beamten der US-Botschaft, die Menschen auf dem Land bestochen zu haben, um ihn bei den Wahlen abzulehnen. Sie reisten zum Beispiel am 16. Oktober in die Region Yungas, um sich bei unzufriedenen Kokabauern auszahlen zu lassen .

2.) Waffenlieferungen aus den Vereinigten Staaten trafen im chilenischen Hafen von Iquique anscheinend auf dem Weg zu einer militarisierten politischen Oppositionsgruppe in Bolivien ein.

3.) Das US- Außenministerium stellte 100.000 US-Dollar zur Verfügung, um einem Unternehmen namens „CLS Strategies“ die Durchführung einer Desinformationskampagne über soziale Medien zu ermöglichen.



5.) Mariane Scott und Rolf A. Olson, Beamte der US-Botschaft in La Paz, trafen sich mit diplomatischen Kollegen aus Brasilien, Paraguay und Argentinien, um die Destabilisierungsbemühungen zu koordinieren und „ die USA auszuliefern . Finanzierung für lokale Oppositionskräfte. “4.) Die CIA-Station in La Paz übernahm die Kontrolle über das WhatsApp-Netzwerk in Bolivien, um falsche Informationen preiszugeben. Auf Twitter wurden mittlerweile mehr als 68.000 gefälschte Anti-Moral-Tweets veröffentlicht .

6.) Seit vielen Jahren haben die Santa Cruz Civic Ausschuss und seine protofaschistische Jugend Union Finanzierung erhalten von der US National Endowment for Democracy. Laut der Analystin Eva Golinger hat die USAID den bolivianischen Oppositionsgruppen 84 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt.

7.) Mitte Oktober kam der „politische Berater“ George Eli Birnbaum mit einem Team von Militär- und Zivilpersonal aus Washington nach Santa Cruz. Seine Aufgabe war es, die von der US-Regierung bevorzugte Präsidentschaftskandidatur von Oscar Ortiz zu unterstützen und “ das Land nach den Wahlen politisch und sozial zu destabilisieren „. Er unterstützte die Jugendorganisation des Santa Cruz Civic Committee und beaufsichtigte auch die von den USA finanzierten Organisationen Nichtregierungsorganisation „Standing Rivers“, die sich für die Verbreitung von Desinformation einsetzt.

8.) Eine Sammlung von 16 Audioaufnahmen der Vorwahlgespräche der Plotter wurde veröffentlicht und anschließend im Internet veröffentlicht . In mehreren Stimmen wurden Kontakte zur US-Botschaft und zu den US-Senatoren Ted Cruz, Robert Menendez und Marco Rubio erwähnt. Sprague berichtet, dass vier der ehemaligen Militärplotter die School of the Americas besucht hatten.

