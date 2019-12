Aufruf zu Internationalen Aktionstagen gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg von 13. bis 15. März 2020

Sanktionen töten !

Sanktionen sind Krieg !

Beenden Sie jetzt die Sanktionen!

Die USA und ihre Juniorpartner verhängen Sanktionen gegen Länder, die sich ihrer Agenda widersetzen. Sanktionen sind eine Waffe des Wirtschaftskrieges, der zu chronischen Engpässen bei den Grundbedürfnissen, wirtschaftlichen Verwerfungen, chaotischer Hyperinflation, künstlichen Hungersnöten, Krankheiten und Armut führt. In jedem Land sind die Ärmsten und Schwächsten – Säuglinge, Kinder, chronisch Kranke und ältere Menschen – von den Sanktionen am schlimmsten betroffen.

Die USA haben Sanktionen verhängt, diese verstoßen gegen internationales Recht und sind ein Werkzeug für Regimewechsel. Diese Sanktionen betreffen ein Drittel der Menschheit in 39 Ländern. Sanktionen stellen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar und werden wie militärische Interventionen eingesetzt, um die Regierungen und Bewegungen der Bevölkerung zu stürzen. Sanktionen leisten wirtschaftliche und militärische Unterstützung für rechtsgerichtete US-Streitkräfte.

Die wirtschaftliche Dominanz der USA und ihre weltweit über 800 Militärstützpunkte erfordern, dass alle anderen Länder an wirtschaftlichen Strangulationshandlungen teilnehmen. Sie müssen alle normalen Handelsbeziehungen beenden, sonst laufen sie Gefahr, dass die Waffen der Wall Street auf sie gerichtet werden. Die Banken und Finanzinstitute, die für die Zerstörung unserer Gemeinwesen in den USA verantwortlich sind, betreiben die Ausplünderung der Länder im Ausland voran.

Viele Organisationen kämpfen bereits gegen Sanktionen und Wirtschaftskriege. JETZT ist eine Gelegenheit, die Anstrengungen zur Bewusstseinsbildung in diesem entscheidenden Bereich zu bündeln. Diese breite Kampagne wird Proteste und Demonstrationen, Lobbyarbeit, Petitionsaktionen und alle Formen von Aufklärungsbemühungen umfassen.

Als ersten Schritt für diese Kampagne ermutigen wir zu Mobilisierungen und Aufklärungsbemühungen für die Internationalen Aktionstage vom 13. bis 15. März, gegen die von den USA verhängten Sanktionen und den Wirtschaftskrieg .

Bitte unterstützen Sie diesen Aufruf:

https://sanctionskill.org/

und viele weitere Unterstützer hier:

