Ex-Präsident von Ururguay, José Mujica in Mexiko eingetroffen anlässlich der Feierlichkeiten des ersten Jahrestags der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador

Der frühere Präsident von Ururguay, José Mujica , traf in Mexiko-Stadt ein, wo er als Gast den Feierlichkeiten anlässlich des ersten Jahres der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador beiwohnen wird und seine Glückwünsche übermitteln wird.

Auf Twitter informierte Sekretär Marcelo Ebrard, dass José Mujica bereits in Mexiko ist, um an der Veranstaltung von Präsident López Obrador teilzunehmen.

„Willkommen José Mujica in Mexiko, wir heißen Sie mit offenen Armen willkommen !!! Morgen wird er seinen Freund Andrés Manuel López Obrador anlässlich seines ersten Regierungsberichts in der Hauptstadt Zócalo begleiten “, schrieb er im sozialen Netzwerk.

Mujica wird morgen Montag an der Universidad Iberoamericana teilnehmen, wo er auch einen Doktortitel als Honoris Causa für seinen Beitrag und seine Arbeit als Präsident Uruguays erhalten wird, der sich mit der Versöhnung, Gerechtigkeit und Integration der lateinamerikanischen Völker und Nationen befasst.

Am Dienstag, dem 3. Dezember, wird der Ex-Präsident von Uruguay die lateinamerikanische Konferenz „Mexiko angesichts des Extremismus: Der Wert der Kultur angesichts des Hasses“ eröffnen, die im Hauptquartier des Außenministeriums abgehalten wird.

