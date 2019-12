Britischer OSZE-Sonderbeobachter in der Ukraine / Interview mit Ex-Rebellen in Donezk (RT Deutsch)

Britischer OSZE-Sonderbeobachter in der Ukraine im Dunstkreis der Spione Ihrer Majestät

Zur Konfliktbefriedung unterhält die OSZE eine Sonderbeobachtermission in der Ostukraine. Deren stellvertretender Leiter ist Mark Etherington, der offenbar im Dunstkreis britischer Geheimdienste operiert.

Eine Analyse des ehemaligen Kriminalbeamten Jürgen Cain Külbel.

Hier: https://deutsch.rt.com/meinung/95066-britischer-osze-sonderbeobachter-in-ukraine/

Interview mit Ex-Rebellen in Donezk: Fühlen uns von Russland verraten

„Wofür haben wir gekämpft und so viel Blut vergossen“, fragt ein ehemaliger Kämpfer der Donezker Volkswehr und meint den Teilabzug von Truppen auf beiden Seiten der Frontlinie. Im Gespräch mit RT Deutsch übt Nikita V. auch schwere Kritik an Russland – aber aus anderen Gründen als der Westen.

Hier:: https://deutsch.rt.com/europa/95011-interview-mit-ex-rebellen-in/

