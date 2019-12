Aufstehen Berlin-Mitte: Solidaritätserklärung für Evo Morales, den legitim gewählten Präsidenten Boliviens. Verurteilung der Putschregierung

Beschluss vom 23.11.2019:

Aufstehen Berlin-Mitte erklärt sich solidarisch mit Evo Morales, dem legitim gewählten Präsidenten Boliviens, und verurteilt die Putschregierung von Jeanine Áñez.

http://www.coopcafeberlin.de/ex/aufstehen/

