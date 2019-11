Jürgen Todenhöfer: HÖRT AUF, URAN-VERSEUCHTE MUNITION AUF DEN IRAK ZU WERFEN UND DAS LEBEN IRAKISCHER KINDER ZU ZERSTÖREN!

Jürgen Todenhöfer Facebook

Liebe Freunde, im Irak werden weiter Kinder mit schrecklichen Missbildungen geboren. Weil die USA dort bis heute uranverseuchte Munition einsetzen.* Inzwischen mit Unterstützung der deutschen Luftwaffe. Dazu darf der Bundestag nicht länger schweigen. Und der Generalbundesanwalt auch nicht. Das sind Verbrechen gegen alles, wofür der Westen angeblich steht.

DIE MISSBILDUNGEN.

Die irakischen Babies leiden an schweren Missbildungen, Lähmungen, neurologischen Schäden, Herzfehlern und erhöhtem radioaktiven Werten in ihrem Körper.

URAN AUF TALLIL.

Die neue wissenschaftliche Studie, die das belegt, wurde in der Nähe der früheren US-Luftwaffenbasis Tallil durchgeführt. Städte und Dörfer nahe dem Stützpunkt sind massiv verseucht, weil die USA während des Golfkrieges 1991 Hunderte von Tonnen uranverseuchter Munition auf die damals dort stationierten irakischen Truppen abwarfen. URAN AUF MOSSUL.

Auch während der Zerstörung Mossuls 2017 setzten die USA uranverseuchte Munition ein. Die Aufklärungsflüge für diese kriminellen Bombardierungen flog u.a. die deutsche Luftwaffe mit ausdrücklicher Genehmigung des Deutschen Bundestags. Das Mandat hierzu wurde vor wenigen Wochen verlängert. DIE TOXISCHE SPUR DER US-KRIEGE. Die USA haben durch Militäreinsätze und Stützpunkte auf der ganzen Welt eine lebensgefährliche Gift-Spur hinterlassen. Es wird Generationen dauern, bis sie beseitigt ist. Weil die USA weiter nuklearverseuchte Waffen einsetzen, werden die menschlichen Schäden und die Umweltschäden immer größer. Dass all das mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung geschieht, ist unfassbar. Wir stecken ganz tief drin in den schmutzigen Kriegen der USA. Euer JT *Quelle: Studie unabhängiger medizinischer Forscher, veröffentlicht im Journal Environmental Pollution.

Siehe auch The Intercept, 25.11.2019.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge