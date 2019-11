Von Liudmila Kotlyarova, 29.11.2019

Nicht nur die Nato, sondern auch die EU ist laut dem Politologen Dr. Pierre-Emmanuel Thomann „hirntot“, wobei selbst der gefeierte Stratege Emmanuel Macron unter externem Druck nachgibt. Macron lehnte am Donnerstag den Vorschlag Moskaus zum Raketen-Moratorium ab, obwohl er diesen zuvor eher begrüßte. Auch die Bundesregierung meldete eine Absage.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20191129326046836-geopolitik-experte-rechnet-mit-macron-ab/

