Riad und seine Verbündeten haben sich mit ihrer völkerrechtswidrigen Invasion im Jemen verkalkuliert, der Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen: Die »Huthis« können ­Saudi-Arabien jederzeit empfindlich treffen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/367529.naher-osten-saudi-arabiens-vietnam.html

