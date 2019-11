MÖGLICHER ANGRIFF UNTER FALSCHER FLAGGE GEGEN IRAN IN NAHER ZUKUNFT?

QUELLE:

Wie viele von Ihnen zweifellos wissen, gab es im Iran Proteste gegen die Regierung als Reaktion auf einen Anstieg der Gaspreise. Angesichts der Tatsache, dass das iranische Volk unter den Folgen westlicher Sanktionen leidet, ist es nicht verwunderlich, dass so etwas einige Menschen zu Protesten anspornt – von denen die meisten friedlich geblieben sind, aber es gab einige Episoden von Gewalt und Vandalismus . Wir wissen jedoch aus anderen Beispielen (z. B. verschiedenen Aufständen des Arabischen Frühlings und der Maidan-Protestbewegung mit Putsch), dass westliche Regierungen – namentlich Washington – die Unzufriedenheit der Menschen ausnutzen werden, um eine Regimewechseloperation zu fördern, wenn es sich um eine Regierung handelt die den Interessen Washingtons nicht hinreichend entspricht.

Washington hat kürzlich Tausende von Truppen nach Saudi-Arabien verlegt, und die USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ist letzte Woche am Persischen Golf eingetroffen . In den letzten Tagen sollten die Voraussagen eines führenden US-Generals über weitere iranische „Angriffe“ und ein Besuch des Leiters der gemeinsamen Stabschefs in Israel die Menschen auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass ein Angriff unter falscher Flagge auf den Iran schuld ist, was dann der Fall sein kann dient als Vorwand für eine direkte militärische Intervention. Antiwar.com hat am vergangenen Sonntag berichtet:

General [Kenneth] McKenzie ist der Meinung, dass der Iran „erneut“ angreifen wird, während er wiederholt, dass die USA den Iran für jemenitische Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien verantwortlich machen, mit denen der Iran jegliche Beteiligung bestritten hat. Derselbe mutmaßliche Iran-Angriff war die Rechtfertigung für einen Großteil des US-Aufbaus, insbesondere für die Entsendung von US-Bodentruppen in saudische Ölförderregionen.

McKenzies Voraussage von weiteren derartigen Angriffen, nämlich jemenitische Angriffe auf Saudi-Arabien, die die USA dem Iran vorwerfen können, ist insbesondere insofern von Bedeutung, als der Iran darüber keine Kontrolle hat und die USA 3.000 Bodentruppen in Saudi-Arabien eingesetzt haben Arabien, effektiv menschliche Schutzschilde…

… Auf McKenzies Erklärung folgte ein Besuch des Vorsitzenden des Joint Chiefs, General Mark Milley , in Israel , der auch die Gespräche mit israelischen Beamten über die Idee eines bevorstehenden Iran-Konflikts betonte.

Die Tatsache, dass ein großer Feiertag bevorsteht, an dem die Amerikaner abgelenkt werden, ist ebenfalls kein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass daraus nichts Wesentliches wird – vielleicht ist es nur als Bluff gedacht, um den Iran einzuschüchtern, aber all diese Dinge zusammen machen es wert, ein skeptisches Auge auf diese Situation zu werfen.

Die iranische Regierung schickte Vertreter der IRGC zu einer großen regierungsnahen Kundgebung nach Teheran, wo bekannt gegeben wurde :

Wir haben Geduld mit den feindlichen Bewegungen Amerikas, des zionistischen Regimes (Israel) und Saudi-Arabiens gegen die Islamische Republik Iran gezeigt… aber wir werden sie zerstören, wenn sie unsere roten Linien überschreiten.

Darüber hinaus sagte ein Vertreter des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi:

Die [regierungsnahe] Demonstration ermöglicht es den ausländischen Staaten, „zu sehen, wer die wirklichen Menschen im Iran sind und was sie sagen“.

Unten spricht Kim Iversen mehr über diese Situation.

