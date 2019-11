27.11.2019

Heute zur Generalaussprache zur Regierungspolitik im Bundestag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Politik verteidigt sowie die NATO als „Bollwerk des Friedens“ bezeichnet und deren Aufrüstung angesichts der „Bedrohung durch Russland“ legitimiert.

https://deutsch.rt.com/kurzclips/95109-merkel-ueber-bedrohung-durch-russland-nato/

