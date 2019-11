China baut eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit auf (Global Research)

Quelle: China Is Building a Community with a Shared Future for Mankind „Chinas 70-jährige Entwicklung und der Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“. Dies ist der Titel einer internationalen Konferenz, die von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) organisiert wurde und an der ich vom 5. bis 7. November 2019 in Shanghai teilnehmen durfte. Es ist eine Reflexion über Chinas 70-jähriges Jubiläum der Revolution, ihre bemerkenswertesten Errungenschaften, mit einem gemeinsamen Blick in die Zukunft – die Zukunft Chinas, verbunden mit dem Rest der Welt. Die „Verbindung“ wurde klar dargestellt und als neue Seidenstraße angesehen, Präsident Xi Jinping’s „Brückenbau“ Belt and Road Initiative. Vertreter aus über 140 Ländern und internationalen Organisationen präsentierten ihre Vision, wie sie mit China für eine gemeinsame Zukunft zusammenarbeiten könnten. Das Ergebnis ist eine reiche Palette an Ideen und potenziellen Kooperationsmöglichkeiten.

Mitglieder der chinesischen Führung hatten diese Worte, um das Internationale Forum zu eröffnen: „Das Jahr 2019 markiert den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Die Erfolge der Entwicklung Chinas in den letzten 70 Jahren zeigen, dass wir dem Weg der friedlichen Entwicklung verpflichtet bleiben und eine für beide Seiten vorteilhafte Strategie der Öffnung verfolgen müssen. Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas hat China einen positiven Beitrag zur Förderung der globalen Offenheit, Konnektivität, des gegenseitigen Nutzens und der gemeinsamen Entwicklung geleistet und eine wichtige Rolle für den Weltfrieden und die Stabilität gespielt. Gegenwärtig sollten wir, um mit der Unsicherheit in der Globalisierung fertig zu werden, positiv nach Wegen suchen, eine offene Weltwirtschaft aufzubauen, Maßnahmen zur Konsensbildung in der internationalen Gemeinschaft zu erarbeiten und geistige Unterstützung für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu leisten.„ Die Konferenz war durch alle Beiträge äußerst konstruktiv und präsentierte Ideen für harmonische Win-Win-Situationen in Zusammenarbeit mit China. Dies ist genau das Konzept hinter Chinas Bestreben, Brücken zwischen Ländern zu bauen und Joint Ventures zu entwerfen. Kein Zwang, keine Unterwerfung – sie müssen für alle Partner gleichermaßen von Nutzen sein. Dies ist das Geheimnis der Harmonie und des friedlichen Zusammenlebens. Dieses Konzept folgt den jahrtausendealten Lehren des Tao, die nach wie vor Chinas Philosophie sind und bleiben, wenn es um die Ausrichtung ihrer Außenpolitik geht. In diesem Sinne mag man bemerkt haben, dass die oft brutalen Herausforderungen, mit denen China vor allem aus den USA und dem Westen im Allgemeinen konfrontiert ist, in den Diskussionen ein wenig zu kurz gekommen sind. Die Teilnehmer wollten die negativen „Begegnungen“, mit denen China konfrontiert ist, nicht schikanieren – fast permanente Aggressionen, eine Abstrichkampagne, falsche Anschuldigungen, Konfliktprovokationen, Sanktionen in Form von Handel und Zöllen; Kurz gesagt, ein aufkommender, immer größer werdender Wirtschaftskrieg. Sich nicht auf Widrigkeiten zu konzentrieren, ist zwar ein positives Omen, präsentiert aber die Vielzahl guter Ideen unter dem Schleier einer traumhaften Realität. Es ist jedoch klar, dass Chinas stets friedliche Suche nach Harmonie anstelle von Feindseligkeit ihr letztendlich die Oberhand geben wird, um gewaltsame Konfrontationen zu vermeiden. Was der Westen nicht versteht, nicht verstehen will, ist, dass China einer Nichtangriffspolitik folgt – und ja, ich wiederhole mich -, die aus der alten, tausendjährigen Tao-Philosophie von Harmonie und Frieden hervorgeht. Das Forum „Geteilte Zukunft für die Menschheit“ fand parallel zur großen chinesischen Importmesse (CIIE) 2019 in Shanghai statt, auf der rund 67 Länder ihre wichtigsten Exportgüter ausstellten. Insgesamt nahmen 180 Länder und regionale sowie internationale Organisationen, 3.800 Unternehmen und 250 Unternehmen der Forbe-500-Liste teil. Die Expo bot eine breite Palette an Produkten und Geräten, von Uhren über Drohnen bis hin zu intelligenten Küchen und selbstfahrenden Autos und künstlicher Intelligenz (KI) in Form von intelligenten Robotern. Man musste sich fragen, wer das ist verantwortlich für mich oder den Roboter. Was während der Konferenz mitschwang, war der bemerkenswerte Fortschritt, den China in seinen 70 Jahren revolutionären Bestehens, physischen und soziologischen Fortschritts gemacht hat, den kein anderes Land in der jüngeren Geschichte erzielt hat. China begann am 1. Oktober 1949 mit dem Ground Zero: Elende Armut, Hungersnot, Epidemien, Bildung und Gesundheitsfürsorge waren selten und von geringer Qualität. Grundlegende Medikamente fehlten größtenteils – das Ergebnis jahrhundertelanger westlicher und japanischer Kolonialisierung. Ausbeutung und Esklavisierung. Von dieser miserablen Ebene aus führte eine Kommunistische Partei Chinas (KP Chinas) dank der zweigleisigen Revolution des Vorsitzenden Mao (1958 – 1962) eine soziale und wirtschaftliche Kampagne zur Umwandlung ländlicher Agrargebiete in sozialistisch industrialisierte Gebiete Wirtschaft durch kommunale Landwirtschaft und landwirtschaftliche Genossenschaften. Wie zu erwarten war, wurde diese 4-jährige Anstrengung ständig von infiltrierten antikommunistischen Saboteuren angegriffen, was für China hohe soziale und wirtschaftliche Kosten verursachte. Auf „The Great Leap“ folgte die zehnjährige Kulturrevolution (1966 – 1976) mit dem Ziel, China von infiltrierten, im Ausland bezahlten kapitalistischen Elementen und Einflüssen zu reinigen. Diese kapitalistischen Werte hatten nur ein Ziel: Die Revolution und ihren Geist frühzeitig zu brechen und China an die westlichen Usurpatoren zurückzugeben. Sie wollten definitiv nicht, dass China unter ihren eigenen politischen, kommunistischen Werten und Überzeugungen gedeiht. Damit China nicht zum Vorbild für den Rest der Welt wird, zum Nachteil westlicher Oligarchen und Kolonialisten. Ausländische Einmischung in Chinas frühe Stadien der Revolution von Vorsitzendem Mao sowie jetzt, trägt enorme Kosten für China. Chinas Revolution als Misserfolg darzustellen, war daher eine typische westliche Lügenpropagandakampagne. Es diente auch dazu, die katastrophalen wirtschaftlichen und geopolitischen Misserfolge des Westens auf der ganzen Welt zu verbergen. Propaganda konvertiert Lügen zur Wahrheit in selbstgefälligen Gesellschaften. Das passiert heute mehr denn je im Westen. Aus der Perspektive der chinesischen Realität haben Maos Revolution und die anschließende Entwicklung das Leben in China verbessert wie keine anderen Bewegungen oder Reformen in der jüngeren Geschichte Chinas. Es schuf ein öffentliches Bildungs- und Gesundheitssystem, das den Analphabetismus sowie tödliche endemische Krankheiten beseitigte. Die Bekämpfung der Armut, die ein Hauptanliegen der Mao-Revolution ist, hat rund 800 Milliarden Menschen aus der Armut befreit und damit ein besseres Gleichgewicht für das Wohl der Nation geschaffen. Es bildete die Grundlage für chinesische Wissenschaftler, China in Richtung Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln voranzubringen – was sie 2018 erreichte. Chinas Vision für die Zukunft: „Gib dem Frieden eine Chance“ Chinas Fortschritte in Forschung, Wissenschaft und Technologie schreiten heute mit unglaublicher Geschwindigkeit voran. Zu den Fortschritten zählen die Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Verkehrssysteme wie Hochgeschwindigkeitszüge mit Magnetschwebebahn (Maglev), die die europäischen und sogar japanischen Systeme hinsichtlich Geschwindigkeit, Pünktlichkeit und Komfort weit übertroffen haben. Künstliche Intelligenz (KI) wird durch ein neu entwickeltes US-amerikanisches System gefördert und weiterentwickelt Industriepark AI im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar. AI wird bereits heute in der Fertigung, in Hafenverladeanlagen sowie in der Medizin eingesetzt, auch in der Chirurgie. AI wird auch im 3D-Druck verwendet. Es wird erwartet, dass die überwiegende Mehrheit der Chinesen innerhalb von 15 bis 20 Jahren Zugang zum 3D-Druck haben wird. Mit anderen Worten, sie werden die Möglichkeit haben, neue Werkzeuge und Produkte zu erfinden und zu produzieren sowie Um die Fortschritte Chinas zusammenzufassen, könnten die Beobachtungen eines hochrangigen Pekinger Universitätsprofessors indikativ sein. Als er Anfang der sechziger Jahre zum ersten Mal das Londoner U-Bahn-System erlebte, hielt er dies für einen Traum für China. Fünfzig Jahre im unterirdischen Verkehrssystem Chinas in städtischen Ballungsräumen haben die der westlichen Großstädte in Bezug auf Zugänglichkeit, Sauberkeit und Disziplin weit übertroffen.

Im Mittelpunkt des Forums „Gemeinsame Zukunft für die Menschheit“ stand natürlich die Belt and Road Initiative (BRI) von Präsident Xi Jinping, möglicherweise die Brücke, die die Welt überspannt. Der BRI ist im Wesentlichen Chinas Leitinstrument für die Außenpolitik geworden. Und das zu Recht. Weil es die Welt in der Tat zu mehr Harmonie und friedlicherer Zusammenarbeit bringen könnte – Zusammenarbeit mit sozioökonomischen Vorteilen für alle. BRI hat derzeit rund 160 Mitgliedsländer und internationale Organisationen und wächst stetig, auch in Ländern, die wie viele in Europa als „gegnerische“ Länder gelten könnten.

Während Europa, die EU, aus seltsamen Gründen immer noch gezwungen zu sein scheint, dem Diktat Washingtons zu folgen, wird zunehmend klar, dass die logischste und vorteilhafteste Art, Geschäfte zu tätigen, in dem riesigen transkontinentalen Gebiet Eurasiens liegt. Dazu gehört auch der Nahe Osten, in dem BRI durch Joint Ventures ein Instrument zur Konfliktlösung werden könnte. Schließlich war das gigantische Eurasien Hunderte von Jahren, bevor das britische Empire über den Atlantik nach Nordamerika zog, der normale Handelsplatz für angrenzende und weiter entfernte Länder. Russland und der Ferne Osten waren mit Westeuropa verbunden. Die Rückkehr zu diesem Prinzip wäre heute ein großer Schritt vorwärts – weg von immer kriegerischen und erzwungenen Beziehungen zu einem aggressiven und destruktiven angloamerikanischen Imperium. Wir werden vielleicht irgendwann dort ankommen.

Tatsächlich lag im Zusammenhang mit BRI auch das Wirtschaftswachstum auf dem Tisch. Chinas rapider Rückgang von 11% und 12% Wachstum auf jetzt 5% bis 7% gab Anlass zur Sorge. Geht Chinas Wirtschaft in eine Krise, scheitert sie – was passiert? – War eine besorgniserregende Frage, wenn nicht gesprochen, dann durch Anspielungen abgeleitet. Die Antwort ist ziemlich einfach. Chinas schnelles und enormes Wachstum häufte sich vor allem entlang der östlichen, stark urbanisierten Küsten an und führte zu einer Entwicklungslücke zur chinesischen Ostlandschaft.

Eine geplante Wachstumsreduzierung ermöglicht eine gleichmäßigere Verteilung, ein eher horizontales als vertikales Wachstum, dh eine sozialere und lokalere Entwicklung, was China tun kann, weil sein öffentliches Bankensystem zum Wohle der Menschen funktioniert, nicht für einige weit entfernt. entfernt Aktionäre – und es ist weniger an den Einsatz natürlicher Ressourcen gebunden. Wohlgemerkt, ein Wachstum von 5% oder sogar 4% ist immer noch ein Vielfaches des westlichen Durchschnitts. Außerdem ist Wachstum ein linearer westlicher kapitalistischer Indikator, der sich auf immer mehr Kapitalakkumulationen für immer weniger Menschen und Unternehmen konzentriert.

China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, gemessen am absoluten BIP (14,3 Billionen US-Dollar, Schätzung 2019), und soll die USA (21,3 Billionen US-Dollar, Schätzung 2019) bis 2025 oder früher umgehen. Gemessen an der Kaufkraftparität (KKP) ist China jedoch bereits heute die Nummer eins der Weltwirtschaft. Tatsächlich ist PPP der einzige aussagekräftige Indikator. Am Ende zählt, wie viel Sie in Ihrem Land mit Ihrer Wirtschaftsleistung kaufen können. Alles andere ist (fast) irrelevant.

Darüber hinaus praktiziert China eine stabile und sichere Geldpolitik. Im Gegensatz zu westlichen Währungen wird der Yuan von einer soliden Wirtschaft und von Gold gestützt. 2017 wurde der Yuan offiziell in den Korb des SZR (Sonderziehungsrecht) des IWF aufgenommen, der den US-Dollar (41,73%), den Euro (30,93%), den chinesischen Yuan (10,92%), den japanischen Yen (8,33%) und den US-Dollar (8,33%) enthält das britische Pfund (8,09%). Durch die Aufnahme in den SZR-Korb ist China offiziell eine Reservewährung geworden und ersetzt den Dollar tatsächlich rasch als Weltreservewährung. Die Welt erkennt zunehmend, dass der Dollar, wie sein jüngerer Cousin, der Euro ist, nur fiat money ist, dh auf nichts anderem als Schulden basiert, weil er wahllos gedruckt oder computergeneriert wird, was einer kolossalen Pyramide oder einem Ponzi-Schema entspricht .

Die aktuelle US-Schuldenquote beträgt ca. 105%. Das, was das US General Accounting Office als „nicht erfüllte Verpflichtungen“ bezeichnet, beträgt jedoch mehr als 700% des BIP (Barwert der gesamten ausstehenden Verpflichtungen, abgezinst auf den heutigen Wert). Der frühere Vorsitzende der Federal Reserve, Alan Greenspan, antwortete auf die Frage eines Journalisten: „Wir werden unsere Schulden niemals zurückzahlen. Wir werden nur neues Geld drucken. “

Die gigantische Menge an US-Dollar, die die Welt überschwemmt und auf über 50% des gesamten konvertierbaren Geldes geschätzt wird, entspricht weniger als 3% des chinesischen Yuan. Unabhängig davon erkennen Schatzmeister auf der ganzen Welt zunehmend, dass eine Yuan-basierte Reserve mehr wert ist als eine, die auf auf US-Dollar lautende Vermögenswerte basiert.

Zum Abschluss sorgte diese erste von CASS organisierte Konferenz für eine hervorragende Bestandsaufnahme und eine Vision für die Zukunft. Es präsentierte viele Ideen und bot unzählige Möglichkeiten zum Networking zwischen Gleichgesinnten und potenziellen Partnern. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch, dass diese Bemühungen nicht von selbst unternommen werden, dass nachverfolgt wird, was möglicherweise aus den auf dem Forum vorgelegten Ideen und Vorschlägen hervorgegangen ist und wie neue Initiativen gefestigt werden können .

Während der Westen stagniert, egozentrisch und selbstsüchtig bleibt, öffnen sich China und mit ihr ihre östlichen Verbündeten Russland, die Shanghai Cooperation Organization (SCO), die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU), für neue Ideen Welt im Allgemeinen. Sie bieten an, sich zu vernetzen – der Westen könnte eine enorme Menge an Weisheit von China lernen. Aber das darf natürlich nicht laut geschrieben oder gesagt werden. Der vorherrschende Westen würde niemals eine solche Wahrheit zugeben, denn er würde verlangen, dass der Westen eine niemals endende Kriegswirtschaft aufgibt und auch Frieden und harmonische Beziehungen in einer multipolaren Welt anstrebt – um eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu erreichen.

