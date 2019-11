Soziale Unruhen im Iran: Proteste und sorgfältig geplante Provokationen – Von Soraya Sepahpour-Ulrich (Global Research)

https://www.globalresearch.ca/iran-unrest-protests-provocations/5695820

Als Proteste in Hongkong, im Irak und im Libanon ausbrachen, erwartete ich bereits, dass Proteste im Iran folgen würden. Alleine im Jahr 2018 hatte die Nationale Stiftung für Demokratie (NED) in diesen Ländern (und anderswo) Millionen von Dollar ausgegeben, um die us-amerikanische Agenda voranzutreiben. Ich hatte jedoch keine Unruhen im Iran erwartet, als ich das Land besuchte. Rückblickend freue ich mich, dass ich hier war, um Zeugen dieser jüngsten Ereignisse zu werden.

Am Donnerstag, dem 21. November Freunde brachten mich in ein sehr charmantes iranisches Restaurant im Herzen der Stadt. Während unseres Mittagessens sprachen sie über eine Preiserhöhung bei Benzin. Nach dem Mittagessen liefen wir durch die bezaubernde Innenstadt von Teheran, besuchten Geschäfte und stiegen erschöpft in ein Taxi. Wir fragten den Taxifahrer, ob er etwas von steigenden Preisen gehört habe. Er sagte uns, dass dies nur ein Gerücht sei. Der Anstieg des Benzinpreises überraschte die Iraner. Bedauerlicherweise hatte die Regierung von Präsident Rohani die Gründe für die Preiserhöhung vor der Erhöhung selbst nicht dargelegt. In mehreren Teilen des Iran kam es zu Protesten. Vielleicht gerechtfertigt; und sie waren friedlich. Man könnte argumentieren, dass sie störend waren, weil Autos Straßen blockierten, was es für andere schwierig machte, weil es zu Staus kam.

Aber die Ruhe wich bald der Gewalt. Ein Freund, der in einem Vorort von Teheran in Karaj lebt, erzählte mir, dass in einer einzigen Straße in diesem verschlafenen Vorort Demonstranten 4 Banken in Brand gesteckt hätten . An anderen Orten wurden Polizeistationen angegriffen, Banken und Tankstellen in Brand gesteckt. Unternehmen wurden in Brand gesteckt und zerstört . Die Leute schickten sich gegenseitig Textnachrichten mit Informationen über mutmaßliche Proteste in der Hoffnung, Menschen an dem einen oder anderen Ort zusammenzubringen.

Das hat mich nicht überrascht. Ich war mir sicher, dass die “ Schwarm “ -Taktik umgesetzt wurde (wie ich glaube, an anderer Stelle oben erwähnt). Die RAND-Veröffentlichung „Swarming & The Future of Conflict “ wurde von RAND als militärisches und taktisches Werkzeug entwickelt.

Im Athena-Lager spekulierten wir, dass Schwärmen bereits als angemessene Doktrin für vernetzte Kräfte auftaucht, um Konflikte im Informationszeitalter zu führen. Diese neu entstehende Doktrin beruht auf der Tatsache, dass durch eine robuste Konnektivität eine Vielzahl kleiner Manövriereinheiten geschaffen werden kann, die so miteinander vernetzt sind, dass sie zwar weit verbreitet sind, sich jedoch nach Belieben und wiederholt zusammenfinden können für durchschlagende Schläge auf ihre Gegner. Diese Studie baut auf diesen früheren Erkenntnissen auf und untersucht ausführlich, warum und wie sich Schwärme als bevorzugte Konfliktursache für kleine, verstreute, internettierte Einheiten herausstellen könnten. Aus unserer Sicht wird das Schwärmen wahrscheinlich die Zukunft der Konflikte sein. “ „In sozialen Konflikten gibt es auch Organisationen, die wie ein Rudel aussehen, wie die heutigen„ Fußballrowdys “. Sie agieren im Allgemeinen lose und schwärmen dann gegen opportune Ziele, die einer größeren Gruppe von Menschen„ entzogen “sind. Der Einsatz moderner Informationstechnologien – vom Internet bis zum Mobiltelefon – hat die Pläne und Abläufe solcher Banden erleichtert (siehe Sullivan, 1997). “

Das Schwärmen hängt von einem robusten Informationsfluss ab und dies ist eine notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches Schwärmen. Mit anderen Worten, durch die Kontrolle der Kommunikation und das Senden von Texten an „Protestierende“ werden zufällige Gruppen an einer oder mehreren Stellen zusammenhängend mobilisiert. Es entsteht Chaos, was natürlich Reaktionen hervorruft. Über die Herkunft der Nachrichten ist man sich nie im Klaren. In einem ihrer Gespräche schien Suzanne Maloney von Brookings die genaue Anzahl der im Iran verwendeten Mobiltelefone zu kennen. Diese Botschaften nahmen ebenso zu wie der Vandalismus und die Reaktion auf das destruktive Verhalten. Dies war nicht das erste Mal, dass diese Taktik im Iran angewendet wurde. Es war jedoch das erste Mal, dass die Gegner des Iran überrascht und geschockt waren, als sie sahen, dass der Iran in der Lage war, das Internet so schnell abzuschalten, um die Ausbreitung von Gewalt zu stoppen und die Ruhe wiederherzustellen.

Ich fuhr in Teheran herum, entweder mit Freunden oder in einem Taxi, und beobachtete die Straßen. Ich habe sowohl iranische Fernsehnachrichten als auch ausländische Medien wie BBC Persian, VOA, Radio Farda und die von Saudi-Arabien finanzierte Iran International angesehen, die per Satellit in den Iran gesendet wurden, um die Menschen zu ermutigen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Der Iran lag unter einer Schneedecke.

Bei den Minusgraden war ich amüsiert, als BBC Persian Bilder von ‚Demonstranten‘ in T-Shirts zeigte. Ich war wütend, als Reza Pahlavi, der abgesetzte Schah des Iran, auf Iran International auftrat und die Menschen ermutigte, auf die Straße zu gehen. Ich fühlte mich im Namen eines jeden Iraners beleidigt, als US-Aussenminister Pompeo einen alten Tweet retweetete und dann erneut twitterte, er sei mit dem iranischen Volk zusammen – um nichts zu essen, und keine Medikamente zu erhalten,

Die feindlichen ausländischen Medien zeigten sogar Bilder von einem „Protestierenden“, der an das Sicherheitspersonal Blumen verteilte – ein Symbol, das erstmals 1967 von einer Frau gegen das Pentagon verwendet wurde, die gegen den Vietnamkrieg protestierte (und später beim von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine 2014). Außer ich konnte nicht sagen, ob das Bild, das ich durch das Satellitenfernsehen der ausländischen Medien streamen sah, aus dem Iran war oder nicht. Dem Zuschauer wurde gesagt, es sei so. Das Symbol war mächtig, aber ich bezweifle sehr, dass es ein Iranerin war, die in der Aufnahme zu sehen war.

Da das Internet nicht mehr funktionierte, glaubten die Zuschauer der ausländischen Medienpropaganda, die Menschen riefen aus dem Iran an. Augenzeugen berichten über Ereignisse. Eine Stimme, die BBC oder Iran International erzählt, oder … was los war. Nur eine Stimme, die dann zweifelsohne als Augenzeugenaussage aufgenommen und in allen Medien geteilt wird. Die Leichtigkeit, mit der Personen in verschiedenen Zielländern immer direkt auf einen Fernsehsender gelangen, hat mich schon immer fasziniert. Keine automatisierte Antwort – nur direkt in den Newsroom.

Bei alledem kann ich nur fragen, warum sich keine der in Brand gesetzten Banken und Tankstellen, verbrannten Gebäude und ruinierten Geschäfte in den pro-westlichen Teilen von Teheran befand. Hier ging das Leben reibungslos weiter – häuslich sicher, geschäftlich sicher. Schließlich war der Hauptgrund für die Benzinpreiserhöhung, den weniger wohlhabenden und den armen Menschen zu helfen. Vielleicht, wie Daniel McAdams vom Ron Paul Institute über die Rolle der CIA hinter den Aufständen sagte , wollte Michael D’Andrea, auch bekannt als „Ayatollah Mike“, dass sie in Sicherheit sind. Unabhängig vom Grund gab die CIA / NED Millionen aus und scheiterte erneut.

Soraya Sepahpour-Ulrich ist eine unabhängige Forscherin und Autorin mit Schwerpunkt US-Außenpolitik. Sie schreibt häufig Beiträge für Global Research

