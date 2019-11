Rund 2 Wochen nach dem rechten Putsch hat sich der Parteivorstand so geäussert: „Die Linke verurteilt den Putsch gegen den Präsidenten Evo Morales in Bolivien“, heisst es in dem einstimmig gefassten Beschluss. Parteivorstand solidarisiert sich mit dem Widerstand gegen den Putsch.

Mitglieder der Bundestagsfraktion hatten sich bereits unmittelbat nach dem Putsch mit Evo Morales solidarisiert.

