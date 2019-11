Putsch-Regierung in Bolivien schaltet Telesur ab (amerika21)

Empfang des lateinamerikanischen Fernsehsenders Telesur unterbunden.

Auch staatliche Nachrichtenagentur ABI und die Tageszeitung Cambio (Wandel) ‒ die in Bolivia umbenannt wurde ‒ wurden einen Tag nach dem erzwungenen Rücktritt von Morales von den Putschisten übernommen. Eine Berichterstattung über die Proteste fand nicht mehr statt, die Rede war ausschließlich von „Vandalen“ und „Terroristen“, die das Land ins Chaos stürzten. Die staatlichen Radio- und TV-Sender Red Patria Nuevo und Bolivia TV sind online nicht mehr verfügbar, ebenso die indigenen Radiostationen Red de Radios de los Pueblos Originarios.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/11/234648/bolivien-telesur-abgeschaltet

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge