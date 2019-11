Heute wurde in Bolivien die Vereinbarung über allgemeine Wahlen unterzeichnet. (…) Das Abkommen verlängert unter anderem Añez‘ Usurpation um mehr Tage als ursprünglich angekündigt , verbietet Evo Morales und Álvaro García Linera die Kandidatur und lässt die der MAS (Bewegung zum Sozialismus) zu.

Gab es reale Bedingungen, um etwas Besseres zu erreichen?

Quelle: Resumen Latinomamericano

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/blog/2019/11/234650/bolivien-einigung-ueber-neuwahlen

