Bundesregierung muss sich für das Leben von Julian Assange einsetzen (sevimdagdelen.de)

„Die Bundesregierung muss jetzt die Initiative ergreifen, um das Leben des WikiLeaks-Gründers Julian Assange zu retten. Will die Bundesregierung ihre Orientierung auf eine wertebasierte Außenpolitik ernst nehmen, ist Außenminister Heiko Maas gefordert, sich gegenüber der britischen Regierung für die rasche Verlegung von Julian Assange in ein Krankenhaus einzusetzen“, erklärt Sevim Dagdelen, für die Fraktion DIE LINKE Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, anlässlich des Briefes von über 60 Ärzten an die britische Regierung mit der Forderung, Julian Assange aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh in eine Universitätsklinik zu verlegen, da sonst dessen Leben in Gefahr sei. Dagdelen weiter:

„Es ist eine Schande für die gesamte westliche Welt, dass Julian Assange in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis offenbar zu Tode gequält werden soll. Nicht diejenigen, die Kriegsverbrechen publik machen, sondern diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen oder vertuschen, gehören hinter Gitter.“

Programm

12-13 Uhr Präsentation der Skulptur „Anything to say?“ des italienischen Künstlers Davide Dormino

auf dem Pariser Platz/Brandenburger Tor

Die Bronze-Skulptur “Anything to say?” zeigt Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning, die den Mut hatten, Nein zu sagen zur globalen Überwachung und zu Lügen, die zum Krieg führen – sie ruft dazu auf, ebenfalls Mut zum Aufstehen zu haben.

Mit u.a.

Dietmar Bartsch, MdB, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Sahra Wagenknecht, MdB

Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter

Kristinn Hrafnsson, Chefredakteur Wikileaks

John Shipton, Vater von Julian Assange

Davide Dormino, Künstler

Patrick Bradatsch, Candles4Assange

Terminhinweis: „Medien unter Beschuss. Feldzug gegen WikiLeaks und investigativen Journalismus“ – Kunstevent und öffentliche Anhörung der Fraktion DIE LINKE am Mittwoch, dem 27. November 2019; weitere Informationen unter https://www.linksfraktion.de/termine/detail/medien-unter-beschuss/

