Wahre Unabhängigkeit: Afrikanische Staaten wollen Frankreichs Finanz-Kolonialismus beenden (RT)

In den letzten 50 Jahren fanden in 26 Ländern Afrikas insgesamt 67 Staatsstreiche statt. Bei 16 dieser Länder handelte es sich um französische Ex-Kolonien. Es war der erst jüngst verstorbene französische Präsident Jaques Chirac, der im März 2008 erklärte:

Ohne Afrika wird Frankreich auf den Rang eines Dritte-Welt-Landes abstürzen.

Ein gewisser François Mitterand war schon 1957 von folgendem Szenario überzeugt:

Ohne Afrika wird Frankreich im 21. Jahrhundert keine Geschichte haben.

Und wie jetzt berichtet wird, diskutieren vierzehn ehemalige französische Kolonien, darunter die Elfenbeinküste, der Senegal und Kamerun erneut – diesmal aber offensichtlich gemeinsam – wie sie sich vom FCA lossagen können.

Mit der Zeit könnte es jedoch dazu beitragen, einen Teil des wirtschaftlichen Potenzials Afrikas zu erschließen“, heißt es dazu beim Wall Street Journal.

