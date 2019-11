USA starten neues Medien-Netzwerk, um innerhalb der chinesischen Diaspora „alternative“ Nachrichten zu verbreiten.

Die USA starten ein Netzwerk für neue Medien, um der chinesischen Diaspora eine „alternative“ Nachrichten zu vermitteln.

Die von den USA finanzierten Sender Voice of America und Radio Free Asia wollen gemeinsam eine neue Medienstruktur aufbauen, die den chinesischen Bürgern in den USA eine „Alternative“ zu ihren eigenen staatlichen Medien bieten soll, heißt es in einem Bericht.

Vor dem Hintergrund des andauernden Handelskrieges zwischen den USA und China hat Washington beschlossen, die chinesische Community anzusprechen und ihnen eine brandneue „Alternative“ zu ihren inländischen staatlichen Medien zu bieten , die wie es heißt, nur für Pekings „Werte und Fehlinformationen“ werben.

Dies die in Hongkong publizierte South China Morning Post (SCMP). Dem Bericht zufolge wollen Voice of America und Radio Free Asia zusammenarbeiten, um eine völlig neue „digitale Marke“ zu schaffen, die in Mandarin rund um die Uhr in sozialen Medien, im Internet und über verschiedene andere Rundfunkplattformen verfügbar ist.

Ein US-unterstützter russischsprachiger Sender wurde bereits 2017 in Prag gestartet, um „alternative“ Ansichten zu verbreiten und diese in Russland und den Nachbarländern anzubieten. Radio Free Europe / Radio Liberty und Voice of America sind Unterstützer.

