Terroranschlag vom Breitscheidplatz: „Von ganz oben“ – Die Perspektive auf den Amri-Komplex verändert sich. aufsehenerregende Aussage eines Beamten des Landeskriminalamtes von Nordrhein-Westfalen (Telepolis)

Der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses Berlin tut sich allerdings schwer, Konsequenzen aus dem Auftritt des Kriminalbeamten aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag zu ziehen. Die aufsehenerregende Aussage eines Beamten des Landeskriminalamtes von Nordrhein-Westfalen am 14. November im Untersuchungsausschuss des Bundestages verändert die Perspektive auf den Terroranschlag vom Breitscheidplatz, die mutmaßliche Tätergruppe sowie den mutmaßlichen Haupttäter Anis Amri.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Von-ganz-oben-Die-Perspektive-auf-den-Amri-Komplex-veraendert-sich-4595379.html?seite=all

