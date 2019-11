Milizen der von der Türkei aufgebauten „Syrischen Nationalarmee“ als Auffangbecken für IS-Dschihadisten. Ihr Rückgrat besteht aus IS-Kadern.

Die „Syrische Nationalarmee“ (SNA) untersteht offiziell der „Syrischen Nationalen Koalition“ – ETILAF, welche eng mit dem türkischen Staat zusammenarbeitet. ETILAF verfügt unter anderem in Berlin über eine Vertretung, die lange Zeit von der deutschen Bundesregierung finanziert wurde. Der türkische Verteidigungsminister bezeichnete die SNA als „Kinder dieser Region“, Regimechef Erdoğan nannte sie „strahlende, wiederauferstandene Mudschahedin“.

Die Nachrichtenagentur ANHA hat allerdings recherchiert, dass die SNA für viele hochrangige Dschihadisten des „Islamischen Staat” (IS) ein neues Zuhause bildet. So konnten bisher 76 IS-Dschihadisten identifiziert werden, die ihre Uniform gewechselt haben. Die in schwerste Kriegsverbrechen verwickelten IS-Dschihadisten reisten allesamt über die Linie Aleppo-Azaz in die vom türkischen Staat kontrollierten Gebiete und schlossen sich dort den Milizen an. Nun greifen sie gemeinsam mit den Leopard-Panzern der türkischen Armee Einwohner*innen in Serêkaniyê (Ras al-Ain) und Girê Spî (Tall Abyad) an. In dieser Dokumentation sollen in zwei Teilen alle 76 IS-Dschihadisten vorgestellt werden.

weiterlesen hier:

https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/die-sna-milizen-als-auffangbecken-fuer-is-dschihadisten-teil-1-15356

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge