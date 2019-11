Libanon: Demonstranten protestieren vor US-Botschaft gegen ausländische Einmischung (RT)

Ein US-unterstützter russischsprachiger Sender wurde bereits 2017 in Prag gestartet, um „alternative“ Ansichten zu verbreiten und diese in Russland und den Nachbarländern anzubieten.

Radio Free Europe / Radio Liberty und Voice of America sind Unterstützer.

Demonstranten versammelten sich am Sonntag vor der Botschaft der Vereinigten Staaten in Beirut, nachdem der ehemalige US-Botschafter im Libanon, Jeffrey Feltman, Bemerkungen gemacht hatte, die Demonstranten als ausländische Einmischung in libanesische Angelegenheiten betrachteten. Die Aufnahmen zeigen Demonstranten, wie sie vor der Botschaft singen, Schilder hochhalten und amerikanische Fahnen verbrennen.

https://deutsch.rt.com/kurzclips/94998-libanon-demonstranten-protestier-vor-us/

