‚Eindeutig ein Putsch‘: US-Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard warnt vor Einmischung der USA in Bolivien

Die US-Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard hat endlich ihre Meinung zu den gewaltsamen Unruhen geäußert, durch die der amtierende Präsident Evo Morales gestürzt wurde.

„Was in Bolivien passiert ist, ist eindeutig ein Staatsstreich.“, schrieb Gabbard auf Twitter und warnte davor, was die Interventionisten in Washington erwartet. „Die Vereinigten Staaten und andere Länder sollten sich nicht in das Streben des bolivianischen Volkes nach Selbstbestimmung und das Recht einmischen, ihre eigene Regierung zu wählen“ , argumentierte sie. Gabbards Aussage kommt nur Tage, nachdem ein anderer hochrangiger Demokrat, Bernie Sanders, das gleiche Vokabular verwendet hatte, als er die Turbulenzen in Bolivien kommentierte. „Als das Militär intervenierte und Präsident Evo Morales aufforderte, abzureisen, war das meiner Ansicht nach ein Putsch“ , twitterte er.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge