Bolivien: Der Hass auf den Indio. Die Putschisten gehen auf die Jagd nach Indios, die es gewagt haben, ihnen die Macht zu entreißen (Amerika21)

Paramilitärische Banden begannen, Einrichtungen zu überfallen, Gewerkschaftssitze niederzubrennen, Wohnhäuser von Kandidaten und politischen Anführern der Regierungspartei anzuzünden. Das Privathaus des Präsidenten wurde geplündert; an anderen Orten wurden die Familienangehörige einschließlich der Kinder entführt und ihnen gedroht, sie auszupeitschen oder zu verbrennen, wenn ihr Vater, Minister oder Gewerkschaftsführer, nicht von seinem Amt zurücktritt. Eine ausgedehnte Nacht der langen Messer wurde entfesselt und der Faschismus zeigte seine Fratze.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/analyse/234542/bolivien-der-hass-auf-den-indio

