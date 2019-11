»Wir wollen Herzen und Köpfe der Menschen erreichen« Gespräch mit Ali Haidar. Über den Versöhnungsprozess in Syrien, das Verfassungskomitee in Genf sowie über Geschichte und Perspektiven seiner Partei SSNP – Interview: Karin Leukefeld (junge Welt)

Ali Haidar ist Vorsitzender der Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP), die er als Abgeordneter im syrischen Parlament vertritt. Die 1932 gegründete Partei war wiederholt verboten und kann erst seit 2003 wieder offiziell im Land arbeiten. Von 2012 bis 2018 war Ali Haidar Minister für die nationale Versöhnung in Syrien. Das Ministerium wurde Anfang 2019 in eine Kommission umgewandelt.

Hier weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/367398.gesellschaft-wir-wollen-herzen-und-k%C3%B6pfe-der-menschen-erreichen.html

