Neue Weltmacht China – Die Auferstehung der Lehren von Konfuzius (RT Deutsch)

Während der Westen mit den Vereinigten Staaten von Amerika als selbsternannter globaler Führungsmacht auf Konfrontation zur Behauptung seiner „Full Spectrum Dominance“ setzt, fusst die neue Macht Chinas in der Welt auf seiner jahrtausendealten Kultur der Kooperation.

Neue Weltmacht China – Die Auferstehung der Lehren von Konfuzius

Teil 1

https://deutsch.rt.com/international/94807-neue-weltmacht-china-auferstehung-lehren-i/

Neue Weltmacht China – Die Auferstehung der Lehren von Konfuzius

Teil 2

https://deutsch.rt.com/international/94808-neue-weltmacht-china-auferstehung-lehren-ii/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge