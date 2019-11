Netanjahu ruft zu größerem Druck auf den Iran auf und fordert auf Israels Aktionen gegen diese Aggression zu unterstützen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Länder, die Frieden in der Region wollen, dazu aufgerufen, Druck auf den Iran auszuüben.

„Gestern erklärte der Chef des Zentralkommandos der US-Streitkräfte, Kenneth McKenzie, dass der Iran noch eine Attacke plane. Dies sind aber zusätzliche Attacken. Doch der Iran attackiert nicht nur Nachbarn und uns, der Iran attackiert auch die eigenen Bürger (…). Das ist das größte Terrorregime in der Welt, mitunter auch gegenüber seinen Bürgern“, sagte Netanjahu während einer wöchentlichen Tagung des Ministerkabinetts.

„Daher rufe ich alle Länder auf, die Frieden und Stabilität in unserer Region und in der ganzen Welt erlangen wollen, noch größeren Druck auf den Iran auszuüben, und Israel bei seinen Aktionen gegen diese Aggression zu unterstützen“, ergänzte er.

