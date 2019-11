Julian Assange hat US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan öffentlich gemacht. Nun sitzt der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks nach acht Jahren Botschaftsasyl seit April 2019 im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Isolationshaft. Wir wollen vor diesem Hintergrund am kommenden Mittwoch, 27. November, eine Kunstaktion am Brandenburger Tor und eine öffentliche Anhörung durchführen.

https://www.linksfraktion.de/termine/detail/medien-unter-beschuss/

