David Rovics: In Berlin, ein Auftritt bei einem kleinen Protest mit einem kleinen Soundsystem in Solidarität mit einem lateinamerikanischen Land – in diesem Fall Venezuela

Auszug aus dem Blog von David Rovics, Singer Somgwriter LINK Nach einer kurzen Zeit in Illinois führte mich die Tour nach Deutschland, Irland, Schottland und England. Mir ist aufgefallen, dass sich immer mehr Leute auf Twitter als „Raumfahrer wie Sie“ bezeichnen. Es erscheint angebracht, einen Begriff zu verwenden, der an eine andere, fiktive Art des Reisens erinnert, da Raumfahrt oft viel mit Zeitreise zu tun hat.

Es ist nicht so, dass sich Deutschland 2019 genau so anfühlt, als würde man sich auf einer Zeitreise befinden. Aber es hat viele Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede.

Ich habe noch nie in den USA auf gewerkschaftlich organisierten Massenkundgebungen gesungen. Das ist ein ziemlich häufiger Teil meiner Erfahrungen in Deutschland (nicht, dass es auf dieser Reise irgendwelche gab).

Andere Dinge, wie ein Auftritt bei einem kleinen Protest mit einem kleinen Soundsystem in Solidarität mit einem lateinamerikanischen Land – in diesem Fall Venezuela – waren eine Erfahrung, die ich in den USA oft gemacht habe, aber nicht mrht seit 2006 oder so.

Es war eine Erfahrung, die in den USA, in meiner kleinen Welt, längst aus der Mode gekommen ist, bei einem solchen Protest zu singen, bei dem jemand ein Video dreht und und es dann auf YouTube veröffentlichte. Es ist Jahre her, dass jemand das getan hat, soweit ich mich erinnern kann.

