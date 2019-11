Evo Morales kündigt Wahrheitskommission zu umstrittenen Wahlen in Bolivien an (Amerika21)

Vorwürfe gegen Abstimmung am 20. Oktober sollen von Expertengremium untersucht werden. De-facto-Regime will Präsidenten anklagen.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/11/234527/bolivien-wahlen-evo-morales-wahrheitskom

Die OAS hat noch immer keine Beweise für Wahlbetrug in Bolivien vorgelegt

Von Kevin Cashman, Jan Kühn

Zwei Beiträge zum Verlauf des Putsches in Bolivien und der Rolle der Organisation Amerikanischer Staaten

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/analyse/234401/bolivien-keine-beweise-wahlbetrug-oas

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge