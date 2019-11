Die Putschisten hätten versucht, ihn zu ermorden. Das erklärte Evo Morales in einem Interview mit RT Spanisch. Ein vermeintlicher Zwischenfall mit einem Hubschrauber im Oktober sei in Wahrheit ein Attentatsversuch gewesen, den abtrünnige Militärs unternommen hätten.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/218s

