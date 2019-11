Raketen auf Damaskus Israelische Luftwaffe bombardiert Ziele in Syrien. Angriff richtete sich offenbar gegen iranische »Al-Kuds-Truppe« (junge Welt)

»Dutzende« von Objekten der iranischen Al-Kuds-Truppe und der syrischen Streitkräfte in der Umgebung von Damaskus angegriffen. Zu den Zielen gehörten nach Aussagen israelischer Militärsprecher Waffenlager, Stützpunkte und Boden-Luft-Raketen. Angeblich handelte es sich um eine Vergeltungsaktion, nachdem am Dienstag vier aus Syrien kommende Raketen von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden seien.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/367198.israel-gegen-syrien-raketen-auf-damaskus.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge