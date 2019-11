Die Studie einer russischen Institution ergab, dass die White Helmets, die unter dem Deckmantel einer Hilfsgruppe in Syrien operieren, an der Zwangsentnahme von Organen aus Zivilisten beteiligt waren, die in von Militanten kontrollierten Gebieten leben.

Die Untersuchung mit dem Titel „Weiße Helme: Terroristenstifter und Quellen der Desinformation“ wurde von der Stiftung für das Studium der Demokratie durchgeführt.

Maxim Grigoryev, Direktor der Organisation, präsentierte die Ergebnisse der Studie am Donnerstag. Er sagte, die Weißen Helme hätten die Menschen mit dem Versprechen der medizinischen Hilfe evakuiert, später aber ihre Körper – mit einigen fehlenden lebenswichtigen Organen – ihren Verwandten übergeben.

Er fügte hinzu, dass die Organentnahmen nach der Untersuchung der Leichen ans Licht kamen.

„Sie [Weißhelme] waren ein Schlüsselelement in diesem illegalen Organentnahmeschema. Wir haben von den Leuten, die wir interviewt haben, von diesen Vorfällen erfahren. Diese Information war für uns eine unangenehme Überraschung “, sagte Grigoryev.

Er stellte ferner fest, dass die Umfrage auf Interviews mit Mitgliedern von White Helmets, ehemaligen Kämpfern und Bewohnern syrischer Gebiete, in denen White Helmets am aktivsten waren, einschließlich Aleppo, Damaskus, Douma, Dayr al-Zawr und Saqba, beruhte.

Grigoryev wies auch darauf hin, dass die illegale Entnahme und der illegale Handel mit menschlichen Organen Ende der 90er Jahre praktiziert wurden, als der Mitbegründer von White Helmets, James Le Mesurier, in Jugoslawien war. Le Mesurier, ein ehemaliger britischer Offizier, wurde Anfang des Monats in Istanbul tot aufgefunden.

„Das Schema der illegalen Entnahme von Organen aus serbischen Einwohnern wurde in dem Gebiet durchgeführt, in dem er [Le Mesurier] lebte, und genau das gleiche System wurde in Syrien nachgebildet. Genau das tun die White Helmets“, sagte er.

Die Organisation der Weißhelme behauptet, eine humanitäre NGO zu sein, wurde jedoch beschuldigt, mit Anti-Damaskus-Terroristen zusammengearbeitet und in Syrien Angriffe mit chemischen Waffen unter falscher Flagge durchgeführt zu haben.

Syrien betrachtet die White Helmets als „Zweig der Al-Qaida- und Al-Nusra-Militanten“ und als “ PR-Stunt “ der USA, Großbritanniens und Frankreichs.

Quelle:

https://www.presstv.com/Detail/2019/11/21/611746/White-Helmets-Russia-Syria-organ-trafficking

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge