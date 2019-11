Russland verurteilt israelische Raketenangriffe auf Syrien als Verstoß gegen das Völkerrecht

Das russische Außenministerium hat am Mittwoch die israelischen Raketenangriffe auf die syrischen Gebiete als völkerrechtswidrig verurteilt.

Der Sonderbeauftragte Russlands für den Nahen Osten und Afrika, der stellvertretende Außenminister Michail Bogdanow, erklärte gegenüber Journalisten, dass „die Militärangriffe auf dem Territorium eines souveränen Staates völlig im Widerspruch zu den Grundsätzen des Völkerrechts stehe und zu einer Eskalation der Spannungen führe“ und fügte hinzu, „diese Aktion ist falsch.“

„Wir stehen natürlich mit allen unseren Partnern in Kontakt, um die Umstände herauszufinden“, fügte Bogdanov hinzu.

Die Luftverteidigung der syrisch-arabischen Armee vereitelte nach Mitternacht einen israelischen Raketenangriff, der auf den Stadtrand von Damaskus zielte, und zerstörte die meisten der Raketen, bevor sie ihre Ziele erreichten, während zwei Zivilisten bei den Anschägen getötet wurden und andere aufgrund der Aggression verletzt wurden.

Quelle: https://sana.sy/en/?p=178813

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge