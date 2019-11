19.11.2019

Die Untersuchungen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Schweden wegen des Vorwurfs der angeblichen Vergewaltigung werden eingestellt. Das teilte die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgungsbehörden, Eva-Marie Persson, mit.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/europa/94809-schwedische-staatsanwaltschaft-stellt-ermittlungen-gegen-assange-ein/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge