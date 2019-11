Sind deutsche Zeitungen Plattformen zum Aufruf für Gewalt in #Hongkong? Wie ist es zu erklären, dass der juvenile Fanatiker Joshua Wong in der Süddeutschen Zeitung feststellen darf, dass »friedlicher Protest allein nicht ausreicht«.?

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/367101.nur-neid-und-hass.html

